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В Кремле отреагировали на покушение на Трампа: будет ли звонок от Путина

В Кремле считают, что администрация Байдена якобы спровоцировала попытку убийства Дональда Трампа.

сегодня, 14:44
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытку убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам Пескова, было "очевидно", что жизнь экс-президента "находится в опасности". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на покушение на Трампа: будет ли звонок от Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков отреагировал на стрельбу в США, где на митинге был ранен Дональд Трамп. По словам спикера Кремля, Трампа пытаются "устранить" из политики в США.

"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", – сказал Песков.

Представитель администрации Путина заявил, что Россия "решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы" и обвинил Белый дом, который по словам Пескова, создал атмосферу около Трампа, что "спровоцировало нападение".

Также Песков рассказал, что российский диктатор Владимир Путин не будет звонить Трампу после инцидента. Сам Путин не комментировал покушение на бывшего президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на попытку убийства Трампа. По мнению Захаровой, деньги, которые идут на помощь в войне, Америка должна отправлять на установление порядка в стране. Кроме того, в России депутаты и пропагандисты начали распространять информацию, что Украина может быть причастна к стрельбе на митинге Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в США обвинили Джо Байдена в "подстрекательстве" к покушению с попыткой убийства его главного конкурента на выборах президента США Дональда Трампа.



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