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В Кремле отреагировали на слова Зеленского в Польше: требуют объяснений

Спикер Кремля Дмитрий Песков просит объяснить слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии политических, географических, а главное, исторических границ.

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой. Во время разговора Зеленский сказал об отсутствии границ между Польшей и Украиной в будущем. Именно эти слова по мнению спикера Кремля Дмитрия Пескова нуждаются в объяснениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на слова Зеленского в Польше: требуют объяснений

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Владимир Зеленский встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. Во время совместной конференции Зеленский поблагодарил за помощь, которую поляки оказывают украинским беженцам. Президент Украины сказал, что две нации настолько сближаются, что между ними не будет "политических, географических, а главное, исторических границ". Кроме того, часть своей речи Зеленский произнес на польском языке.


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Российская пропаганда сразу же привела свою интерпретацию слов украинского президента.

"Если Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь следует разобраться. Если Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский, мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, вряд ли это можно как-то понять. Наверное, еще нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями Зеленского", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Говоря о прецедентах со стороны соседей, Песков намекнул на Молдову, изменившую свой государственный язык на румынский. В Молдове это объяснили тем, что поправки о внесении термина "молдавский язык" были осуществлены пророссийскими силами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции России на визит Зеленского в Польшу.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на вступление Финляндии в НАТО.



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Источник: https://ria.ru
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