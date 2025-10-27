В Кремле отреагировали на заявление Трампа, пристыдившего Путина из-за войны в Украине

Кремль отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который публично пристыдил Владимира Путина из-за испытаний крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Трамп подчеркнул, что российскому лидеру следовало бы сосредоточиться не на демонстрации оружия, а на завершении войны против Украины, которая длится почти четыре года.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что испытание "Буревестника" является частью политики России по "укреплению национальной безопасности". По его словам, Москва остается открытой для диалога с США, но ее действия определяются исключительно "собственными национальными интересами".

"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи происходит разработка новых систем вооружений. При всей нашей открытости к налаживанию диалога с Соединенными Штатами, Россия и президент руководствуются собственными интересами. Так было, так есть и так будет дальше", — заявил Песков.

Отдельно Песков прокомментировал слова Дональда Трампа об американских подлодках у российских берегов.

"Слова Трампа о ядерной подлодке у берегов РФ в ответ на "Буревестник" — это мнение президента США, оно важно", — ответил Песков.

Днем ранее Владимир Путин заявил о завершении "решающих испытаний" ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Российский лидер пообещал в будущем поставить это оружие на боевое дежурство.

На это резко отреагировал Дональд Трамп, заявивший, что вместо демонстрации оружия Путину следует завершить войну против Украины, которая в планах Кремля должна была длиться неделю, а идет уже четвертый год.

