У Кремлі відреагували на заяву Трампа, який присоромив Путіна через війну в Україні

Кремль відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який публічно присоромив Володимира Путіна через випробування крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник". Трамп наголосив, що російському лідеру варто було б зосередитися не на демонстрації зброї, а на завершенні війни проти України, яка триває вже майже чотири роки.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що випробування "Буревісника" є частиною політики Росії щодо "зміцнення національної безпеки". За його словами, Москва залишається відкритою до діалогу зі США, але її дії визначаються виключно "власними національними інтересами".

"Росія послідовно займається забезпеченням власної безпеки. Саме в руслі цього завдання відбувається розробка нових систем озброєнь. При всій нашій відкритості до налагодження діалогу зі Сполученими Штатами, Росія і президент керуються власними інтересами. Так було, так є і так буде далі", — заявив Пєсков.

Окремо Пєсков прокоментував слова Дональда Трампа про американські підводні човни біля російських берегів.

"Слова Трампа про ядерний підводний човен біля берегів РФ у відповідь на "Буревісник" — це думка президента США, вона важлива", — відповів Пєсков.

Днем раніше Володимир Путін заявив про завершення "вирішальних випробувань" ракети необмеженої дальності "Буревісник" із ядерною енергетичною установкою. Російський лідер пообіцяв у майбутньому поставити цю зброю на бойове чергування.

На це різко відреагував Дональд Трамп, який заявив, що замість демонстрації зброї Путіну слід завершити війну проти України, яка в планах Кремля мала бути тиждень, але триває вже четвертий рік.

