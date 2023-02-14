В Кремле отреагировали на заявления Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг за день до встречи с министрами обороны союзников дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что Путин начинает новые наступательные действия. На выступление главы военного альянса отреагировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что почти через год после начала войны российский президент не планирует мирные переговоры, а усиливает свою армию и начинает новые наступательные действия.

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"Мы видим, что Путин и Российская Федерация все еще хотят контролировать Украину. Мы видим, как они посылают больше войск, больше оружия, больше возможностей", — утверждает генсек НАТО.

Также Столтенберг анонсировал, что в Брюсселе будут обсуждаться вопросы передачи Украине военных самолетов. На эти заявления главы НАТО отреагировал спикер президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что союзники Украины являются враждебной организацией для России.

"НАТО является враждебной организацией, которая вовсю пытается как можно четче обозначить вовлечение в конфликт вокруг Украины", — заявил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал две страны, причастные к использованию шпионских воздушных шаров. Неизвестные летающие объекты были замечены в небе над США, Канадой и другими странами.

Также "Комментарии" писали о реакции США на планы Кремля совершить госпереворот в Молдове. Ранее Владимир Зеленский передал украинские разведданные президентке Молдовы, которая обнародовала детальный план государственного переворота.