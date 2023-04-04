logo

BTC/USD

28318.10

ETH/USD

1871.88

LTC/USD

93.81

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле ответили на вступление Финляндии в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле ответили на вступление Финляндии в НАТО

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на присоединение Финляндии к военному альянсу и заявил, что эта ситуация отличается от проблем в Украине.

сегодня, 13:40 comments2925
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Финляндия стала 31 членом НАТО. Таким образом, военный альянс увеличит свою общую границу с Россией еще на 1340 км, что не нравится руководству РФ. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это посягательство на безопасность России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле ответили на вступление Финляндии в НАТО

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Финляндия стала новым членом военного альянса 4 апреля во время торжественных событий к 74 годовщине со дня создания НАТО, которые будут проходить в Брюсселе. Российское руководство не оставило без внимания расширение границ НАТО.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Вступление Финляндии в НАТО – это очередное обострение ситуации, расширение альянса – посягательство на безопасность России", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, российский политик из администрации Путина добавил, что ситуация с вступлением Финляндии в НАТО значительно отличается от проблем в Украине. Дмитрий Песков говорит, что "Финляндия никогда не являлась антиРоссией".

Напомним, что первыми на сообщения о вступлении Финляндии в НАТО отреагировали в российском Министерстве иностранных дел. Там заявили, что реакцией России станет усиление военного потенциала на совместной границе с новым членом НАТО. На такие заявления МИД РФ ответил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Руководитель Альянса заявил, что Россия сама спровоцировала вступление в НАТО Финляндии, вспомнив о нападении на Грузию, аннексию Крыма и полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сильном дипломатическом поражении Путина.

Также "Комментарии" писали, что Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/198863
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!