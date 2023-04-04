В Кремле ответили на вступление Финляндии в НАТО

Финляндия стала 31 членом НАТО. Таким образом, военный альянс увеличит свою общую границу с Россией еще на 1340 км, что не нравится руководству РФ. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это посягательство на безопасность России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Финляндия стала новым членом военного альянса 4 апреля во время торжественных событий к 74 годовщине со дня создания НАТО, которые будут проходить в Брюсселе. Российское руководство не оставило без внимания расширение границ НАТО.

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"Вступление Финляндии в НАТО – это очередное обострение ситуации, расширение альянса – посягательство на безопасность России", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, российский политик из администрации Путина добавил, что ситуация с вступлением Финляндии в НАТО значительно отличается от проблем в Украине. Дмитрий Песков говорит, что "Финляндия никогда не являлась антиРоссией".

Напомним, что первыми на сообщения о вступлении Финляндии в НАТО отреагировали в российском Министерстве иностранных дел. Там заявили, что реакцией России станет усиление военного потенциала на совместной границе с новым членом НАТО. На такие заявления МИД РФ ответил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Руководитель Альянса заявил, что Россия сама спровоцировала вступление в НАТО Финляндии, вспомнив о нападении на Грузию, аннексию Крыма и полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сильном дипломатическом поражении Путина.

Также "Комментарии" писали, что Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс.