В Кремле рассказали, как используют теракт в Москве в свою пользу

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне начали активнее мобилизовываться в армию РФ для войны в Украине. Основным фактором, усилившим мобилизацию в России, стал теракт в Москве, где были убиты по меньшей мере 144 человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о желании граждан России заключать контракты с российской армией.

"Рост количества желающих пойти на службу по контракту свидетельствует о мобилизации общества вокруг Путина", – сказал Песков.

У Минбороны РФ сообщили, что с начала года 100 тысяч россиян подписали контракт с армией РФ. По их заявлению, "многие идут после теракта в "Крокусе", чтобы отомстить".

Напомним, что теракт в Москве произошел 22 марта. Ответственность за стрельбу в ТЦ "Крокус Сити Холл" взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Несмотря на это, Владимир Путин, спецслужбы РФ и другое руководство России обвиняют Украину в теракте в Москве. Главной причиной заявлений россиян стало то, что якобы террористы, когда бежали из России, двигались в сторону Украины. Как показывают опрос и увеличение количества желающих мобилизоваться на войну в Украину, россияне поверили в заявления Путина о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл".

Несмотря на заявления Путина, Украина категорически отрицает причастность. США и другие страны также уверяют, что Украина не имела отношения к теракту в Москве. Кроме того, американские спецслужбы посылали информацию в ФСБ о возможности терактов в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ИГИЛ выбрал именно Россию для теракта.

Также "Комментарии" писали о том, кто владелец "Крокус Сити Холл", выполняющий много заказов от руководства РФ.



