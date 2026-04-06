В Кремле решили закрыть рот после эмоциональных угроз Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет комментировать резкие высказывания президента США Дональда Трампа по Ирану. Вместе с тем, в РФ подтвердили, что знакомы с заявлениями американского лидера.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос об угрозах США в сторону Ирана, который является союзником России. По его словам, в Кремле видели заявления Трампа, но не планируют их комментировать.

"Мы видели эти заявления, но предпочитаем их не комментировать", – сказал Песков.

Ранее Трамп опубликовал эмоциональное сообщение с бранью в своей социальной сети Truth Social, где резко предупредил власти Ирана об ударах по инфраструктуре страны. По словам американского президента, если Тегеран не откроет Ормузский пролив для судоходства, США могут атаковать стратегические объекты, в том числе электростанции и мосты.

Трамп дал Ирану 48 часов на принятие решения, предупредив о серьезных последствиях в случае отказа. Дедлайн Трампа проходит вечером 7 апреля.

В ответ иранская сторона также выступила с жесткими заявлениями. Командующий штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи пригрозил ударами по инфраструктуре США и Израиля в случае новых атак. По его словам, в случае эскалации "перед противниками откроются ворота ада".

