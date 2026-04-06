У Кремлі вирішили закрити рота після емоційних погроз Трампа

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не буде коментувати різкі висловлювання президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Разом з тим у РФ підтвердили, що знайомі з заявами американського лідера.

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання щодо погроз США у бік Ірану, який є союзником Росії. За його словами, у Кремлі бачили заяви Трампа, але не планують їх коментувати.

"Ми бачили ці заяви, але воліємо їх не коментувати", — сказав Пєсков.

Раніше Трамп опублікував емоційне повідомлення з лайкою у своїй соціальній мережі Truth Social, де різко попередив владу Ірану про удари по інфраструктурі країни. За словами американського президента, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку для судноплавства, США можуть атакувати стратегічні об’єкти, зокрема електростанції та мости.

Трамп дав Ірану 48 годин на ухвалення рішення, попередивши про серйозні наслідки у разі відмови. Дедлайн Трампа спливає ввечері 7 квітня.

У відповідь іранська сторона також виступила з жорсткими заявами. Командувач штабу "Хатам аль-Анбія" Алі Абдоллахі пригрозив ударами по інфраструктурі США та Ізраїлю у випадку нових атак. За його словами, у разі ескалації "перед противниками відкриються ворота пекла".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран відреагував на пропозицію перемир’я з США. У МЗС країни заявили, що іранська влада розглядатиме лише ті пропозиції, які передбачають "конкретні гарантії" недопущення нового витка конфлікту.

Також "Коментарі" писали, що після погроз Трампа Ірану, у США поставили під сумнів його психічний стан та вимагають усунути американського лідера.