В Кремле впервые отреагировали на ультиматум Трампа странам ЕС из-за поддержки Гренландии

В Москве впервые публично отреагировали на ультиматум президента США Дональда Трампа странам Европейского Союза, связанный с их поддержкой Гренландии. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев, использовавший резкую и оскорбительную риторику в адрес европейских лидеров.

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Кирилл Дмитриев в сообщении в соцсети X прокомментировал решение Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов и Норвегии из-за "опасной игры" этих стран с отправлением военных в Гренландию.

"Это примерно 1% пошлины на каждого солдата, отправленного в Гренландию. Европа не должна провоцировать своего папу", — написал Дмитриев.

В других сообщениях Дмитриев высмеял реакцию европейских лидеров на заявления Трампа. В частности, позицию премьер-министра Великобритании Кира Стармера он назвал "паникующей", а президенту Финляндии Александру Стуббу забросил, что ему "гольф не помог" и посоветовал стать "добрым соседом России". Отдельно досталось и главе дипломатии ЕС Каи Каллас. Ей Дмитриев посоветовал "не угрожать США", подчеркнув, что в Белом доме теперь Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Показательно, что все эти заявления российский чиновник публиковало в соцсети X, которая официально запрещена на территории России.

