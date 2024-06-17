Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что между государствами-членами альянса ведутся переговоры об увеличении количества ядерного оружия в Европе. На эти сообщения быстро отреагировали в России.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Йенс Столтенберг сообщил о консультациях, которые ведутся между странами НАТО по использованию ядерного арсенала как средства сдерживания растущей угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи. Генсек НАТО пояснил, что переговоры направлены на размещение большего количества ядерного оружия, а также на его транспортировку из хранилищ и приведение в боевую готовность.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал такие заявления указав, что слова Столтенберга несовместимы с итоговым коммюнике Саммита мира, в котором указано, что любая угроза или применение ядерного оружия в контексте Украины неприемлема.

"Обсуждение НАТО приведения в полную готовность ядерного арсенала – очередное нагнетание напряженности", – заявил Песков.

Слова генсека НАТО также прокомментировал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который считает, что Москва должна отнестись к этим словам спокойно, ведь слова Столтенберга якобы намерены посеять страх в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава российской разведки Сергей Нарышкин пригрозил Украине худшими условиями окончания войны, если Киев не согласится на ультиматум Путина, озвученный российским диктатором перед Саммитом мира.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на действия партнеров России, решивших подписать совместное заявление по итогам Саммита мира в Швейцарии.