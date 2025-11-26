Сетью активно распространяются заголовки о том, что "в Кремле мысли разделились". Мол, Юрий Ушаков надеется закончить войну до конца года, а Дмитрий Песков призывает не быть оптимистичным в этой связи. Так думать, а тем более – писать является опасной иллюзией. В Кремле мнения не разделяются. Там их вообще только одна – путина. Об этом рассказал нардеп "Слуги народа", дипломат Богдан Яременко.

Кремль. Фото: из открытых источников

"А вот говорят по разному неуважаемые представители России потому, что Ушаков обслуживает информационную кампанию переговоров с американцами, где нельзя признавать, что России чихать на мир, потому что Путин хочет только победы, а Песков – внутриполитическую аудиторию, которая чихать на тот мир хотела, потому что вместе с Путиным хочет только победу", – отметил нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп отреагировал на "слитый" разговор Уиткоффа с россиянами.

Также издание "Комментарии" писало – утечка беспрецедентного телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Виткоффа с высокопоставленным представителем Кремля вызвала серьезный резонанс и поставила под сомнение его профессиональную подготовку. Хотя вопросы о том, кто и зачем передал запись печати, остаются открытыми, сам факт публикации разговора осветил слабые места в подходе американского переговорщика.

Ранее "Комментарии" писали – в Москве заявили, что РФ якобы ни с кем не обсуждала детали последней редакции мирного плана США по завершению войны в Украине. вместе с тем Кремль не отрицал, что встреча в Абу-Даби с американской делегацией действительно состоялась. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в ходе беседы с российскими пропагандистскими СМИ сделал помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков.



