У Раді пояснили, чому у Кремлі розділилися думки щодо закінчення війни в Україні

Мережею активно ширяться заголовки про те, що "у Кремлі думки розділились". Мовляв, Юрій Ушаков сподівається закінчити війну до кінця року, а Дмитро Пєсков закликає не бути оптимістичними у цьому зв’язку. Так думати, а тим більше – писати є небезпечною ілюзією. У Кремлі думки не розділяються. Там їх взагалі лише одна – путіна. Про це розповів нардеп "Слуги народу", дипломат Богдан Яременко.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

"А ось говорять по різному нешановні представники росії тому, що Ушаков обслуговує інформаційну кампанію переговорів з американцями, де не можна визнавати, що росії чхати на мир, бо путін хоче лише перемоги, а Пєсков – внутнішньополітичну аудиторію, яка чхати на той мир хотіла, бо разом з путіним хоче лише перемогу", – зазначив нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп відреагував на "злиту" розмову Віткоффа з росіянами.

Також видання "Коментарі" писало – витік безпрецедентної телефонної розмови спецпосланника президента США Стіва Віткоффа з високопоставленим представником Кремля викликав серйозний резонанс і поставив під сумнів його професійну підготовку. Хоча питання про те, хто і навіщо передав запис пресі, залишаються відкритими, сам факт публікації розмови висвітлив слабкі місця у підході американського переговорника.

Раніше "Коментарі" писали — у Москві заявили, що РФ нібито ні з ким не обговорювала деталі останньої редакції мирного плану США щодо завершення війни в Україні. разом з тим Кремль не заперечував, що зустріч в Абу-Дабі з американською делегацією справді відбулася. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час розмови з російським пропагандистськими ЗМІ зробив помічник російського диктатора із зовнішньої політики Юрій Ушаков.



