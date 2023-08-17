В РФ полетели головы: действительно ли Кремль начал избавляться от неугодных – к чему это приведет

В России продолжают твориться странные дела с генералами. Так 58-летний генерал-полковник Геннадий Жидко, экс-командующий Восточного военного округа, бывший замминистра обороны ушел из жизни в Москве якобы "после продолжительной болезни". Именно он руководил российскими войсками, когда ВСУ провели успешную Харьковскую контрнаступательную операцию и освободили правобережье Херсонщины, после чего Жидко заменил генерал Сергей Суровикин, в данный момент якобы отправленный под домашний арест и отстраненный от военного руководства по подозрению в сговор с главарем ЧВК "Вагнер" бунтовщиком Евгением Пригожиным. Британская разведка еще в начале июля сообщала, что Путин начал чистки среди высшего офицерского состава. О чем говорит "генеральная уборка", которую проводят сейчас верные российскому диктатору чекисты-путинисты? К чему это в итоге может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В авторитарном режиме выживают те, кто смотрит в рот царю и говорит "чего изволите?"

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

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"О том, что происходит в закрытых системах, мы можем только гадать. Британская разведка, возможно, знает. Мы же – нет. Но есть общие принципы. Первым – после каждого большого события в авторитарных системах происходит наказание и награждение. В случае с Россией – наказание невиновных и награждение непричастных. Мы видели пригожинский "мятеж выходного дня", как его метко прозвали некоторые россияне. После чего наградили откровенно непричастных к его подавлению (тех же представителей Росгвардии) и начали наказывать невиновных. Тот же Суровикин ведь явно в бунте не участвовал. Но, судя по всему, арестован. А Пригожин вольготно курсирует между Россией и Беларусью. Второй общий принцип – поиск виновных после болезненных поражений. Это, в принципе, любимая игра человечества, независимо от того, демократическая страна или авторитарная. Но в авторитарных режимах всё усугубляется тем, что власть априори не может быть виновата".

Вокруг того же Путина, поясняет эксперт, постоянно ходят те, кто говорит ему, какой он гений. И он искренне верит в свою непогрешимость. А раз он всегда прав, но что-то идет не по плану, нужно назначить тех, кто оказался не прав.

"И тут ему списочек приносят – а вот они. Естественно, список формируется не по степени вины, а исходя из принципов внутренних разборок, – отмечает Андрей Еременко. – Для нас то, что происходит сейчас в РФ, — хорошо. Ведь тот же Суровикин, как бы мы к нему ни относились, профессиональный военный. И то, что наши наступательные действия значительно тормозит т.н. "линия Суровикина" (минные поля, доты, мощнейшие укрепления, ряд лини обороны) – говорит именно о профессионализме этого генерала. Оказавшегося теперь под замком. Да, мы прогрызаем эту оборону. Но дается это сложно, большой кровью. И то, что генерала, причастного к созданию таких укреплений, отстранили, нас должен радовать".

По словам эксперта, в авторитарном режиме выживают те, кто смотрит в рот царю и говорит "чего изволите?". А это, как правило, далеко не самые умные люди.

"В результате из высшего военного командования медленно, но верно, вымываются, скажем так, люди с мозгами. Что нам на руку. И то, что россияне не прекращают тактику "мясных штурмов" говорит скорее о том, что умный народ в руководстве кончился, остались верные, – считает Андрей Еременко. – Является ли это глобальным трендом – сказать пока сложно. Тот же глава Генштаба вооруженных сил РФ Герасимов свой пост пока сохранил. А он, по словам нашего главы Генштаба генерала Залужного – умный враг. Однако же есть общее ощущение, что всех нелояльных или потенциально нелояльных к Путину и его близкому кругу – убирают. Независимо от того, профессионалы это или нет".

То, что происходит сейчас в РФ с генералами, может иметь под собой две основные причины

Политолог Дмитрий Воронков обращает внимание, что зачистки – традиционная практика КГБ-ФСБ. Подобные, напоминает он, проходили на временно оккупированных территориях, когда сами российские спецслужбы ликвидировали отдельных полевых командиров и даже таких персонажей как главарь "ДНР" Захарченко. Тех, кто слишком много знал или слишком плохо делился теми или иными схемами-потоками.

"То, что происходит сейчас в РФ с генералами, может иметь под собой две основные причины. Либо их устраняют как свидетелей и участников военных преступлений против Украины (чтобы сузить круг потенциальных клиентов Международного трибунала). Или же это зачистка гипотетических бунтовщиков. Не секрет, что в военных кругах нарастает недовольство и тем, как высшее политическое руководство "рулит" так называемой "специальной военной операции", и собственно "сво", где фактически утилизируется российская армия", – отмечает политолог.

Возможно, продолжает он, хозяин Кремля реально боится военного переворота. Ведь, согласно истории, военные более прислушиваются к своим командирам (особенно боевым генералам), нежели к оторванным от фронтовых реалий политикам, включая верховного главнокомандующего — президента.

Внутривидовая борьба между российскими пауками, крысами, скорпионами и прочими гадами обостряется

По мнению адвоката, кандидата юридических наук, общественного деятеля Сергея Войченко, путинская Россия повторяет то, что происходило в Советском Союзе в 1933 и 1937 годах (репрессии), а также с 1941 по 1945-й ("мясные штурмы", загранотряды, осуждение за шпионаж тех, кто смог вырваться из плена, постоянные кадровые перетасовки среди высших армейских чинов из-за невыполнения невыполнимых заданий).

"Рашистский путинский режим тут мало чем отличается. Он просто дублирует худшие методы, которые использовались сталинским режимом. В том числе — находя козлов отпущения, чтобы отвести критику от самого путлера. И такими становятся и еще могут стать генералы", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что это не особо поможет диктатору.

"Внутривидовая борьба между российскими пауками, крысами, скорпионами и прочими гадами обостряется, – отмечает Сергей Войченко. – Они понимают, что придется или идти на уступки цивилизованному миру и убираться с Украины (что будет означать поражение), или расширять боевые действия за счет новых захватнических войн (что также ни к чему хорошему для страны-агрессора не приведет)".

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