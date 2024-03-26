В России отреагировали на заявления США о непричастности Украины к теракту в Москве

Представители Белого дома и Госдепа США отрицают любое участие Украины в теракте в "Крокус сити холл". Однако Россия продолжает попытки обвинить Украину в террористической деятельности и не верит заявлениям США, ранее предупреждающим Москву о терактах.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представители США сделали серию заявлений, где опровергают сообщения Кремля о причастности Украины к теракту в России. Последнее из таких прозвучало от советника Белого дома Джона Кирби. Американский чиновник сказал, что за терактом стоит ИГИЛ, и в инциденте нет никакой связи с Украиной, добавив, что в вопросе нужно поставить точку.

Однако спикер МИД РФ Мария Захарова продолжает продвигать нарративы Кремля и отвергает заявления США. Захарова заявила, что Кирби нашел замену изречению "хайли-лайкли", которое заменил на "не было и точка".

"Хайли-лайкли" (англ. highly likely) – это выражение, которое в переводе означает "с высокой вероятностью". Россияне утверждают, что западные политики, дипломаты и спецслужбы имеют шкалу достоверности информации, где выражение "хайли-лайкли" отвечает за 80-90% вероятной правдивости.

Российская пропаганда использует это выражение в ироническом контексте, чтобы дискредитировать информацию, предоставляемую Западом. По идее России это должно показать, что США якобы всегда безосновательно обвиняет Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин, несмотря на заявления ИГИЛ, который взял ответственность за теракт в Москве на себя, обвиняет Украину в организации инцидента. На такие слова отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который назвал Путина патологическим лжецом и привел несколько заявлений президента РФ.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского прогнозируют распад России.