В России пригрозили концом света: Медведев признал преимущество НАТО

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Slava Kot
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления лидеров стран НАТО, призывающих готовиться к возможной войне против России. Медведев пригрозил блоку концом света и признал лучшесть НАТО по сравнению с Россией.
Медведев пригрозил НАТО Апокалипсисом. Фото из открытых источников
Медведев заявил, что блок НАТО мощнее российской армии.
Таким образом, российский политик пригрозил, что военное противостояние НАТО и РФ не будет похоже на войну в Украине, где применяется артиллерия, бронетехника и беспилотники. По словам Медведева, Россия сразу будет атаковать ракетами.
Напомним, что Дмитрий Медведев не в первый раз угрожает Западу концом света. В июле 2023 года Медведев говорил о ядерном Апокалипсисе, если Россия проиграет в войне в Украине. Кроме того, бывший президент России угрожал применить ядерное оружие в случае ударов Украины по территории РФ и Крыму. Несмотря на это, украинские силы периодически наносят удары по военным объектам РФ и на оккупированной территории, чтобы уменьшить военный потенциал России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев заявил, что войны между США и Россией не избежать.
Также "Комментарии" писали, что Медведев объяснил, сколько Россия будет воевать с Украиной. По его словам, это будет, пока Украина будет оставаться самостоятельной.
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Ігор
сегодня, 12:22
Якщо в цьому світі буде поховано привілейований юдаїзм то нехай так і буде. Рабам нічого втрачати окрім своїх ланцюгів. Особливо українцям народженим підкорятись за будь-яких обставин. Вони і до юдейського Бога бігають хоч знають що той покинув їх, але перед ким своє корупційні гріхи замолювати?