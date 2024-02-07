В России пригрозили концом света: Медведев признал преимущество НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления лидеров стран НАТО, призывающих готовиться к возможной войне против России. Медведев пригрозил блоку концом света и признал лучшесть НАТО по сравнению с Россией.



Медведев пригрозил НАТО Апокалипсисом. Фото из открытых источников

Медведев заявил, что блок НАТО мощнее российской армии.

"НАТО – огромный военный блок, население стран Альянса – почти 1 миллиард человек, а их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов", — признает Медведев мощность оборонного союза.

Таким образом, российский политик пригрозил, что военное противостояние НАТО и РФ не будет похоже на войну в Украине, где применяется артиллерия, бронетехника и беспилотники. По словам Медведева, Россия сразу будет атаковать ракетами.

"Учитывая несовместимость наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", — пригрозил Медведев.

Напомним, что Дмитрий Медведев не в первый раз угрожает Западу концом света. В июле 2023 года Медведев говорил о ядерном Апокалипсисе, если Россия проиграет в войне в Украине. Кроме того, бывший президент России угрожал применить ядерное оружие в случае ударов Украины по территории РФ и Крыму. Несмотря на это, украинские силы периодически наносят удары по военным объектам РФ и на оккупированной территории, чтобы уменьшить военный потенциал России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев заявил, что войны между США и Россией не избежать.

Также "Комментарии" писали, что Медведев объяснил, сколько Россия будет воевать с Украиной. По его словам, это будет, пока Украина будет оставаться самостоятельной.