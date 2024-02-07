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В России пригрозили концом света: Медведев признал преимущество НАТО

Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил странам НАТО Апокалипсисом и заявил, что Россия совершит масштабную ракетную атаку на союзников Украины.

сегодня, 12:05
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления лидеров стран НАТО, призывающих готовиться к возможной войне против России. Медведев пригрозил блоку концом света и признал лучшесть НАТО по сравнению с Россией.

В России пригрозили концом света: Медведев признал преимущество НАТО

Медведев пригрозил НАТО Апокалипсисом. Фото из открытых источников

Медведев заявил, что блок НАТО мощнее российской армии.

"НАТО – огромный военный блок, население стран Альянса – почти 1 миллиард человек, а их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов", — признает Медведев мощность оборонного союза.

Таким образом, российский политик пригрозил, что военное противостояние НАТО и РФ не будет похоже на войну в Украине, где применяется артиллерия, бронетехника и беспилотники. По словам Медведева, Россия сразу будет атаковать ракетами.

"Учитывая несовместимость наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", — пригрозил Медведев.

Напомним, что Дмитрий Медведев не в первый раз угрожает Западу концом света. В июле 2023 года Медведев говорил о ядерном Апокалипсисе, если Россия проиграет в войне в Украине. Кроме того, бывший президент России угрожал применить ядерное оружие в случае ударов Украины по территории РФ и Крыму. Несмотря на это, украинские силы периодически наносят удары по военным объектам РФ и на оккупированной территории, чтобы уменьшить военный потенциал России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев заявил, что войны между США и Россией не избежать.

Также "Комментарии" писали, что Медведев объяснил, сколько Россия будет воевать с Украиной. По его словам, это будет, пока Украина будет оставаться самостоятельной.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/443
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:22

Якщо в цьому світі буде поховано привілейований юдаїзм то нехай так і буде. Рабам нічого втрачати окрім своїх ланцюгів. Особливо українцям народженим підкорятись за будь-яких обставин. Вони і до юдейського Бога бігають хоч знають що той покинув їх, але перед ким своє корупційні гріхи замолювати?


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