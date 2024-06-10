Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Россия должна поставлять свои ракеты всем выступающим против США, чтобы создать для Соединенных Штатов стратегическую угрозу. По ее словам, это последний шаг перед ядерной войной.



Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото из открытых источников

На российском государственном канале "Россия 1" выступила Ольга Скабеева с заявлением, что на США не влияет война в Европе, поэтому Россия должна разместить свое оружие поближе к американским границам.

"Ракеты на Кубе, ракеты в Мексике и поддержка всех прокси и антиамериканских по всему миру. И оружие хуситам прямо сейчас. Это единственное из того, что можно сделать не переходя какое-то время к стадии ядерной войны. Все остальное в последнее время не работает", — заявила Скабеева.

По ее словам, только так можно создать стратегическую угрозу для США, не используя ядерное оружие, которое может начать глобальную ядерную войну.

Таким образом, российская пропагандистка реагирует на разрешение для Украины от США и других европейских стран по ударам по территории России. До этого Скабеева в истерике заявляла, что Запад постоянно увеличивает свой арсенал оружия, который отправляет в Украину. Пропагандистка жалуется, что сначала Украина получала только каски, однако потом ей прислали средства ПВО, танки и другую технику, а теперь позволили бить по России и вскоре отправят истребители F-16.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова назвала сближение России и африканских стран "историческим процессом".

Также "Комментарии" писали, что в России известный пропагандист пригрозил уничтожением немецких городов.