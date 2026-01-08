В России резко пригрозили из-за операций США с танкерами: хотят топить корабли и бить по Европе

В России резко отреагировали на операцию США по захвату танкеров, связанных с теневым флотом Москвы. Речь идет о судах Marinera (Bella 1) и Sophia, которые, по данным американской стороны, использовались для обхода санкций и имели связи с Венесуэлой. Инцидент стал поводом к громким и агрессивным заявлениям со стороны российских депутатов.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев. Фото из открытых источников

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал к силовому ответу, в частности, "топить американские корабли", бить по Европе ракетами "Орешник" и уничтожать "логистику врага". По его словам, операция США – это якобы часть подготовки Запада к "великой войне", а России следует действовать на опережение, не ограничиваясь дипломатией.

"Что нам мешает нанести удары, например, по Rheinmetall, выпускающему боеприпасы для Украины? Ничего не мешает. И на этом боеприпасы закончатся. Нам нужна политическая воля перекрыть все каналы", — сказал Гурулев.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев призвал "атаковать торпедами" и потопить "американские катера береговой охраны". По его словам, США находятся в своеобразной "эйфории безнаказанности" после нападения на Венесуэлу, поэтому предлагает остановить американцев "щелчком по носу".

Вместе с тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва "разберется с произволом" и будет защищать свою собственность прежде всего по дипломатическим каналам. Он также подтвердил, что Россия направила в район инцидента военные корабли и подлодку.

По информации американских военных, танкер Marinera, следовавший из Венесуэлы в Мурманск и в море сменивший флаг на российский, был задержан между Британией и Исландией из-за нарушения санкций по решению федерального суда США. Несмотря на сопровождение со стороны российских сил, захват произошел, а экипаж судна, среди которого есть граждане России, предстанет перед американским судом.

