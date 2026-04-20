Росія не бере участі в переговорах між США та Іраном, але готова сприяти виходу на мирне врегулювання. Відповідну заяву в інтерв'ю російським пропагандистам зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля зазначив, що Росія сподівається, що переговори між Іраном і США продовжаться і силовий сценарій конфлікту не відновиться.

"Ми продовжуємо спостерігати, що ситуація в Ормузькій протоці вкрай нестабільна і непередбачувана", — сказав речник Путіна.

