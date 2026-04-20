Головна Новини Світ Росія Війна США та Ірану: Пєсков прямо відповів, що чекає Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна США та Ірану: Пєсков прямо відповів, що чекає Путін

У Москві кажуть, що ситуація в Ормузькій протоці вкрай нестабільна

20 квітня 2026, 13:17
Кравцев Сергей

Росія не бере участі в переговорах між США та Іраном, але готова сприяти виходу на мирне врегулювання. Відповідну заяву в інтерв'ю російським пропагандистам зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Головний рупор Кремля зазначив, що Росія сподівається, що переговори між Іраном і США продовжаться і силовий сценарій конфлікту не відновиться.

"Ми продовжуємо спостерігати, що ситуація в Ормузькій протоці вкрай нестабільна і непередбачувана", — сказав речник Путіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі прокоментували результати парламентських виборів у Болгарії, де переконливу перемогу здобула коаліція "Прогресивна Болгарія", лідером якої є колишній президент країни Румен Радєв. Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що робити висновки про зміну політичного курсу Європи щодо Росії поки що зарано.                             

Також видання "Коментарі" повідомляло – путінський режим збирається обкласти великі компанії додатковим податком на надприбутки, щоб нівелювати прогалини в російській економіці, які ускладнюють ведення війни в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.                                          

Раніше "Коментарі" писали – російська політична система стикається з наростаючою внутрішньою напругою на тлі війни та посилення контролю над суспільством. Як повідомляє Bild, у країні посилюються ознаки кризи, яка зачіпає як економіку, так і управлінську вертикаль.




