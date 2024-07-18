Захарова оскорблениями отреагировала на призыв Зеленского о переговорах

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "извергом" из-за его призыва приехать Россию на второй Саммит мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 15 июля заявил, что Украина планирует провести второй Саммит мира в ноябре. По словам Зеленского, на этом мирном саммите должны присутствовать представители России.

На эти слова президента Украины отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Российская дипломатка призвала игнорировать слова Зеленского и добавила, что Россия сама будет решать, что делать со вторым саммитом мира.

"Что кому делать, точно будет решать не Зеленский. Тем более что-то там диктовать России, так сказать, ему даже не стоит думать об этом. Если от этого изверга что-то там будет исходить, что должна делать Россия? Просто игнорируйте сразу", — сказала Захарова.

На призыв Зеленского также отреагировали в Кремле. Представитель администрации Путина Дмитрий Песков заявил, что пока не понимает, каким будет содержание второго Саммита мира, однако на этом этапе Россия исключает участие в международной конференции. Глава МИД РФ Сергей Лавров был более категоричен в своем ответе и подчеркнул, что мирные переговоры на основе формулы мира неприемлемы для России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на предложение Зеленского пригласить Россию на второй саммит мира. По словам представителя Госдепа США Мэтью Миллера, Украина должна сама принимать решение, должна ли Россия участвовать в мирном саммите.

Также "Комментарии" писали о том, что Захарова истерически прокомментировала санкции США.



