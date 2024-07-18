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Захарова оскорблениями отреагировала на призыв Зеленского о переговорах

Мария Захарова призвала отвергать все предложения Владимира Зеленского по мирным переговорам об окончании войны в Украине.

сегодня, 16:28
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Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "извергом" из-за его призыва приехать Россию на второй Саммит мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова оскорблениями отреагировала на призыв Зеленского о переговорах

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 15 июля заявил, что Украина планирует провести второй Саммит мира в ноябре. По словам Зеленского, на этом мирном саммите должны присутствовать представители России.

На эти слова президента Украины отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Российская дипломатка призвала игнорировать слова Зеленского и добавила, что Россия сама будет решать, что делать со вторым саммитом мира.

"Что кому делать, точно будет решать не Зеленский. Тем более что-то там диктовать России, так сказать, ему даже не стоит думать об этом. Если от этого изверга что-то там будет исходить, что должна делать Россия? Просто игнорируйте сразу", — сказала Захарова.

На призыв Зеленского также отреагировали в Кремле. Представитель администрации Путина Дмитрий Песков заявил, что пока не понимает, каким будет содержание второго Саммита мира, однако на этом этапе Россия исключает участие в международной конференции. Глава МИД РФ Сергей Лавров был более категоричен в своем ответе и подчеркнул, что мирные переговоры на основе формулы мира неприемлемы для России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на предложение Зеленского пригласить Россию на второй саммит мира. По словам представителя Госдепа США Мэтью Миллера, Украина должна сама принимать решение, должна ли Россия участвовать в мирном саммите.

Также "Комментарии" писали о том, что Захарова истерически прокомментировала санкции США.




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