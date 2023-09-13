Захарова пригрозила Украине жестким ответом России

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Натальи Гуменюк, которая заявила, что у Крымского "моста осталось очень мало времени". Захарова в ответ пригрозила "жестким ответом".



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Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк рассказала, что мост, который соединяет Крым и Россию, является лишней конструкцией и он не способен полностью восстановиться. По ее словам, там существенные повреждения, а новые угрозы неизбежны, поэтому у Крымского "моста осталось очень мало времени".

Представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова критически отреагировала на подобные заявления Гуменюк.

"Ответ будет жестким. Тем, кто вынашивает подобные планы от мести не спрятаться, где бы они ни находились", — заявила Захарова.

Интересно, что комментируя слова Гуменюк Захарова говорила "сказал", "он заметил", несмотря на то, что Наталья Гуменюк является женщиной. Таким образом, это в очередной раз говорит о подготовке Захаровой к публичным заявлениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск назвал новую причину , почему отключил Starlink для украинской армии во время планирования спецоперации для атаки на Черноморский флот РФ вблизи Крыма. Из-за таких действий Маска сенатор США призвала Конгресс расследовать более подробно дело американского бизнесмена против Украины.

Также "Комментарии" писали о Марии Захаровой, которая истерически реагирует на решения в отношении России. Представитель министерства иностранных дел РФ заявила, что у мира остался последний шанс. Кроме того, Захарова заявляла, что Украине следует приготовиться жить по сценарию Гаити через постоянную помощь от Соединенных Штатов.