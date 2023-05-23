Что происходит в Турции перед вторым туром выборов – почему снова не обходится без России

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Кравцев Сергей
Турецкий политик Синан Оган, набравший в первом туре президентских выборов, который состоялся 14 мая, лишь 5,17% голосов (занял третье место), объявил, что поддерживает кандидатуру действующего главы государства с 20-летним "стажем" – Реджепа Эрдогана (в первом туре лидировал, набрав 49,52%). Между тем, главный конкурент Эрдогана, общий кандидат от оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу (стал вторым 14 мая, получив 44,88% голосов) начал резко критиковать турецкого лидера за якобы подчиненность России. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" обострение внутриполитической ситуации в Турции накануне второго тура, намеченного на 28 мая.
Выборы в Турции. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает следующим образом:
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В последнее время, продолжает Муса Магомедов, действительно, много говорят, что оппозиционный кандидат более проевропейски ориентирован и так далее. Но тут, уверен эксперт, следует вспомнить поговорку: от добра – добра не ищут.
Ну, а то, что во время выборов их участники критикуют друг друга — абсолютно нормальное демократическое проявление, отмечает он.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что активное использование "российского фактора" оппозицией свидетельствует о попытках России повлиять на исход выборов.
Александр Палий не исключает, что после оглашения результатов выборов проигравшая сторона вполне может устроить протесты.
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