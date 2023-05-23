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Что происходит в Турции перед вторым туром выборов – почему снова не обходится без России

Турки в большинстве относятся к РФ скорее плохо, чем положительно или нейтрально, но, с другой стороны, турецкая элита привыкла получать бонусы от взаимодействия с Россией

сегодня, 16:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Турецкий политик Синан Оган, набравший в первом туре президентских выборовкоторый состоялся 14 мая, лишь 5,17% голосов (занял третье место), объявилчто поддерживает кандидатуру действующего главы государства с 20-летним "стажем" – Реджепа Эрдогана (в первом туре лидировал, набрав 49,52%). Между тем, главный конкурент Эрдогана, общий кандидат от оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу (стал вторым 14 мая, получив 44,88% голосов) начал резко критиковать турецкого лидера за якобы подчиненность РоссииЭксперты проанализировали для издания "Комментарии" обострение внутриполитической ситуации в Турции накануне второго тура, намеченного на 28 мая.

Что происходит в Турции перед вторым туром выборов – почему снова не обходится без России

Выборы в Турции. Фото: из открытых источников

Нельзя недооценивать роль Эрдогана в становлении Турции крупнейшим игроком

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает следующим образом:


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"Нельзя недооценивать роль Турции в региональной политике, где она является одним из крупнейших игроков. Равно как нельзя недооценивать роль Эрдогана в становлении Турции таким игроком".

В последнее время, продолжает Муса Магомедов, действительно, много говорят, что оппозиционный кандидат более проевропейски ориентирован и так далее. Но тут, уверен эксперт, следует вспомнить поговорку: от добра – добра не ищут.

"Позиция Эрдогана на Кавказе, в процессе поддержки территориальной целостности Украины, предоставления нам вооружений (те же знаменитые "Байрактары"), его усилия по появлению и дальнейшему функционированию морского зернового коридора, по обмену пленными – явно позитивна для нас", – подчеркивает нардеп.

Ну, а то, что во время выборов их участники критикуют друг друга — абсолютно нормальное демократическое проявление, отмечает он.

"Пусть в честной схватке победит сильнейший. Уверен, что именно так и будет", – констатирует Муса Магомедов.

После оглашения результатов выборов в Турции проигравшая сторона вполне может устроить протесты

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что активное использование "российского фактора" оппозицией свидетельствует о попытках России повлиять на исход выборов.

"А также, – продолжает он, – о том простом факте, что турки, на самом деле, в большинстве относятся к РФ скорее плохо, чем положительно или нейтрально. Но, с другой стороны, турецкая элита привыкла получать бонусы от взаимодействия с Россией, часто коррупционного и теневого".

Александр Палий не исключает, что после оглашения результатов выборов проигравшая сторона вполне может устроить протесты.

"В Турции есть масса противоречий в обществе, – поясняет эксперт. – В частности, между коренной Анатолией и побережьем, между городами и сельскими регионами, между сторонниками кемализма и светскости (они поддерживают Кылычдароглу) и сторонниками Эрдогана. Кроме того, существует и усталость весомой части турецкого общества от длительной власти нынешнего президента. Впрочем, если подсчет будет относительно "чистым", и победит именно Эрдоган, оппозиция вынуждена будет со временем смириться".

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Источник: https://comments.ua/
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