Эрдоган остается у власти: изменится ли позиция Турции по отношению к Украине и РФ

В воскресенье, 28 мая, в Турецкой Республике прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал правящий страной уже два десятилетия действующий глава государства 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, который набрал 52,14% голосов, обойдя выдвиженца от единой оппозиции 74-летнего Кемаля Кылычдароглу более чем на 4%. Что можно сказать по итогам выборов? Как они могут отразиться на отношениях официальной Анкары с Киевом и Москвой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Минимум на несколько лет, курс Турции будет таким же – и в экономике, и во внешней политике

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что результат турецких выборов предоставили Эрдогану мандат на продолжение его политики, хотя при этом он будет иметь сильную оппозицию.

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"Оппозиция, правда, разобщена и частично деморализована после потери реального шанса на победу, – отмечает эксперт. – Кемаль Кылычдароглу после поражения вряд ли сможет остаться в статусе лидера объединенной оппозиции. Начнется соревнование за эту нишу, что отвлечет оппозиционеров от политической конкуренции с Эрдоганом".

Игорь Попов также напоминает, что блок Эрдогана получил большинство в парламенте, поэтому, минимум на несколько лет, курс Турции будет таким же – и в экономике, и во внешней политике.

по вступлению этой страны в НАТО, – прогнозирует эксперт. – Останутся риски споров с Грецией. Мы вряд ли сможем ожидать от Турции присоединения ко всем санкциям против России. Что касается Китая, то Турция не будет принимать участие в реализации плана его сдерживания вместе с западными союзниками. Однако, у нее и Китая возникают противоречия по поводу влияний в Центральной Азии, что сделает турецкую внешнюю политику более сложной". "Важным вопросом выборов было противостояние ценностных позиций – консервативные националистические настроения жителей сельской местности и небольших городов (сторонники Эрдогана) против более светских либеральных избирателей, проживающих в крупных городах и курортных зонах. Во внешней политике это отражалось в поддержке особого курса и критике Запада со стороны команды Эрдогана, а с другой стороны – в склонности к сотрудничеству с США и НАТО в штабе Кылычдароглу. Соответственно, в глобальном противостоянии Запада и Юга Турция продолжит умеренную критику глобального западного альянса, возможно, сохранит свои требования к Швеции

Украина, продолжает Игорь Попов, может рассчитывать, что в вопросах российско-украинской войны Турция продолжит исполнение своих обязательств.

Следует отметить, что Турция не поддержала требования РФ по включению в соглашение российских требований по аммиаку или "Россельхозбанку". Турция также является важным посредником в осуществлении обменов пленными, активным участником "Крымской платформы". Можно ожидать ее участия в Глобальном саммите мира", – считает эксперт. "Эта страна является участником и гарантом "зернового соглашения"

При этом, отмечает он, команда Эрдогана будет и дальше отстаивать свои национальные интересы, в том числе строить выгодные экономические схемы с Россией – посредничество в торговле газом или "серый экспорт". Однако расширять эти схемы на товары двойного назначения Турция не станет, уверен Игорь Попов. И тем более не станет продавать России вооружение (а запросы на приобретение тех же "Байрактаров" поступали и раньше). Также Турция вряд ли разрешит проход через проливы дополнительных боевых кораблей России к Черному морю, считает эксперт.

"В целом, Турция остается сильным региональным игроком, – констатирует он. – Политика ее руководства для Украины поняла, призывы к перемирию могут раздаваться, но "зрады" со стороны южного соседа мы не ожидаем".

Турция будет и далее поддерживать Украину, наши двусторонние отношения продолжат укрепляться

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Победа Эрдогана на выборах – это предвестник стабильной внешней политики Турции, с четким виденьем ее будущего в качестве регионального лидера. Существенных изменений во внешней политике, с высокой вероятностью, не будет".

Турция, по мнению эксперта, будет и далее поддерживать Украину, наши двусторонние отношения продолжат укрепляться.

"Касательно отношений с РФ, тут тоже политика ожидается прогнозируемой, – считает Сергей Быкова. – Турции выгодно по максимуму использовать в своих интересах уязвимости Кремля".

Общая же политика Эрдогана будет продолжена в части укрепления позиций в регионе, уверен эксперт. В том числе, ожидается переход к практической реализации стратегии Эрдогана по экономическому доминированию на море "Турция, голубая родина".

Результат выборов свидетельствует о том, что за годы правления Эрдогана он серьезно консолидировал и централизовал власть

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун напоминает, что Кылычдароглу всю жизнь пытался попасть в высшие властные кабинеты, но ему это не удавалось. И нынешнее поражение на выборах для достаточно возрастного политика означает, что он претендовать на пост президента, скорее всего, больше не сможет. Как вряд ли удастся в будущем так консолидировать разновекторные оппозиционные силы, которые выдвинули его единым кандидатом, считает эксперт.

"Кроме того, – продолжает он, – результат выборов свидетельствует о том, что за годы правления Эрдогана он серьезно консолидировал и централизовал власть. С самого начала избирательной кампании он имел определенные преимущества. В частности, в доступе к медиа, к админресурсу".

По мнению политолога, несмотря на экономические проблемы Турции, не в последнюю очередь происходящие из-за Эрдогана, вряд ли стоит ожидать каких-то перемен в внутренней политике.

"Скорее, напротив, будут усиливаться тенденции, которые демонстрировались руководством страны ранее. А именно – дальнейшая централизация власти, продолжение проектов, которые Эрдоган считает критично важным для себя, – прогнозирует Максим Джигун. – Что касается внешней политики, в контексте российско-украинской войны, скорее всего, Эрдоган будет выступать за продолжение действия морского зернового коридора, который начал функционировать во многом благодаря его усилиям. Также продолжит реализовываться проект по постройке заводов для производства "Байрактаров" в Украине. Что также для нас хорошо. Как и то, что Турция сохранит возможность оставаться посредником между Киевом и Москвой".

Негативом же эксперт называет то, что Эрдоган в какой-то момент своего многолетнего правления заболел антизападными идеями, пропагандируя те, что не сопоставимы с демократическими ценностями. Потому нельзя исключать, что будет происходить некий изоляционизм от Запада со стороны турецкого руководства. Похоже, продолжит официальная Анкара и блокирование вступления Швеции в НАТО. А ведь если бы Швеция, как Финляндия, сумела быстро присоединиться к Североатлантическому альянсу, это был бы прекрасный пример для Украины, подчеркивает политолог.

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