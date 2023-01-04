Эрдоган планирует войну, чтобы спасти свою шкуру

После уничтожения турецкой экономики и обеднения населения президент Турции Реджеп Эрдоган может начать новую войну, а также с помощью подконтрольных судов устраняет своих конкурентов. Подобное делал и президент России Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.



Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

В 2023 году мира ждут одни из важнейших выборов, которые состоятся в Турции 23 мая. Нация из 85 млн человек должна выбрать по какому пути ей идти дальше. Выборы в следующем году имеют и сакральную дату, ведь состоятся столетие Турецкой Республики, которая возникла после развала Османской империи.

Эрдоган действует непредсказуемо, несмотря на упреки Вашингтона и Москвы турецкий лидер начал войну в Сирии, куда отправил танки для борьбы против курдов. Президент Турции угрожает нанести ракетные удары по союзнику НАТО – Греции из-за претензий на греческие острова и споров по территориальным водам.

"За 20 лет Эрдоган отклонился от политики "нулевых проблем с соседями" к открытому или скрытому конфликту с Сирией, Грецией, Израилем, Египтом, Саудовской Аравией и Арменией. Однако в последние месяцы он начал сближение с несколькими из этих противников, частично из-за того, что ему отчаянно нужен арабский и западный капитал для поддержки экономики, которая разрушенная его безрассудной политикой поддержки низких процентных ставок", — пишет Politico .

Также Эрдоган работает на два фронта и после 24 февраля. Турецкий президент ведет себя как посредник между Украиной и Россией, организует встречи служб безопасности США и РФ. Турецкие компании поставляют в Украину беспилотники и другую военную технику, однако Эрдоган также сохраняет торговые связи с Путиным и не поддерживает санкции против России.

На внутренней арене Эрдоган действует как настоящий автократ. Он устранил своего главного конкурента мэра Стамбула Экремп Имаоглу, которому суд объявил приговор в два года заключения.

Politico утверждает, что "средние государства могут обладать большим влиянием, поскольку США и Россия меньше желают или не способны действовать как глобальные полицейские". Таким образом, Эрдоган может продолжать свою "маленькую войну" в Сирии, чтобы получить больше поддержки у населения.

"Еще предстоит выяснить, насколько далеко этот грозный активист готов зайти на этот раз в плане реальных военных действий, чтобы разыграть националистическую карту в своей борьбе за переизбрание", — пишет Пол Тейлор для Politico .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Турция и Венгрия попали в позорный список стран вместе с Зимбабве и Руандой.

Также "Комментарии" писали о популистическом шаге Эрдогана. Турецкий президент отменил требование об обязательном возрасте выхода на пенсию.

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