Эрдоган планирует войну, чтобы спасти свою шкуру

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
После уничтожения турецкой экономики и обеднения населения президент Турции Реджеп Эрдоган может начать новую войну, а также с помощью подконтрольных судов устраняет своих конкурентов. Подобное делал и президент России Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
В 2023 году мира ждут одни из важнейших выборов, которые состоятся в Турции 23 мая. Нация из 85 млн человек должна выбрать по какому пути ей идти дальше. Выборы в следующем году имеют и сакральную дату, ведь состоятся столетие Турецкой Республики, которая возникла после развала Османской империи.
Эрдоган действует непредсказуемо, несмотря на упреки Вашингтона и Москвы турецкий лидер начал войну в Сирии, куда отправил танки для борьбы против курдов. Президент Турции угрожает нанести ракетные удары по союзнику НАТО – Греции из-за претензий на греческие острова и споров по территориальным водам.
Также Эрдоган работает на два фронта и после 24 февраля. Турецкий президент ведет себя как посредник между Украиной и Россией, организует встречи служб безопасности США и РФ. Турецкие компании поставляют в Украину беспилотники и другую военную технику, однако Эрдоган также сохраняет торговые связи с Путиным и не поддерживает санкции против России.
На внутренней арене Эрдоган действует как настоящий автократ. Он устранил своего главного конкурента мэра Стамбула Экремп Имаоглу, которому суд объявил приговор в два года заключения.
Politico утверждает, что "средние государства могут обладать большим влиянием, поскольку США и Россия меньше желают или не способны действовать как глобальные полицейские". Таким образом, Эрдоган может продолжать свою "маленькую войну" в Сирии, чтобы получить больше поддержки у населения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Турция и Венгрия попали в позорный список стран вместе с Зимбабве и Руандой.
Также "Комментарии" писали о популистическом шаге Эрдогана. Турецкий президент отменил требование об обязательном возрасте выхода на пенсию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости