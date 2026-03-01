logo

Эрдоган резко отреагировал на атаку США и Израиля по Ирану: заявление президента Турции
Эрдоган резко отреагировал на атаку США и Израиля по Ирану: заявление президента Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил атаки США и Израиля по Ирану.

1 марта 2026, 16:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на совместные американо-израильские удары по Ирану, предупредив об угрозе эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Лидер Турции подчеркнул, что регион может оказаться в "огненном кольце", если дипломатические усилия не дадут результата.

Эрдоган резко отреагировал на атаку США и Израиля по Ирану: заявление президента Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган заявил, что Турция глубоко озабочена атаками США и Израиля, которые нарушают суверенитет Ирана и угрожают миру в стране.

"Турция осуждает совместные американо-израильские атаки, явно нарушающие суверенитет Ирана и угрожающие миру дружественного и братского иранского народа", — сказал Эрдоган на мероприятии в Стамбуле.

Турецкий лидер также осудил удары Ирана по другим государствам Ближнего Востока, назвав их "неприемлемыми".

"Независимо от причины мы считаем ракетные атаки и атаки беспилотников Ирана на наши братские страны в Персидском заливе неприемлемыми", — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции добавил, что Анкара активизировала дипломатические усилия для предотвращения "дальнейшего кровопролития" и с целью уберечь регион от большей войны. Эрдоган призвал принять срочные меры, особенно исламский мир.

Нападения США и Израиля произошли 28 февраля на фоне напряженных переговоров по иранской ядерной программе, которые продолжались при посредничестве Омана. Предыдущий раунд встреч в Женеве завершился 26 февраля и не принес результатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран подтвердил смерть Верховного лидера Али Хаменеи. Также от ударов погиб экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Также "Комментарии" писали, что после атаки США и Израиля Иран поднял черное знамя над главной святыней.



Источник: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/president-erdogan-warns-middle-east-faces-ring-of-fire-after-joint-us-israeli-attacks-on-iran/3844087
