Эрдоган жалуется на проблемы со здоровьем и отменяет перевыборную кампанию по городам

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял решение отменить свой визит в несколько турецких городов, запланированных в рамках предвыборной кампании. Эрдоган сообщил, что причиной такого решения оказались проблемы со здоровьем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter турецкого лидера.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган написал в социальной сети, что решение отменить часть предвыборной кампании было принято по совету врачей. Недавно лидер Турции оставил свое выступление в прямом эфире из-за плохого самочувствия.

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"Я хотел бы поблагодарить каждого члена моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за незначительные неудобства, которые я испытывал во время эфира из-за моей занятости работой. Сегодня буду отдыхать дома по советам наших врачей", — пишет Эрдоган и перечисляет названия городов, в которые он не поедет из-за состояния своего здоровья.

Напомним, что Эрдоган активно участвует в предвыборной кампании. Из-за плотного графика эфир турецкой программы перенесли на более часа, а когда президент Турции все же пришел, то посреди вопроса неожиданно прервал свое выступление. Турецкий лидер недавно представил первый авианосец страны, а также заявил о бесплатном газе для населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции может впервые за 20 лет своего правления проиграть выборы. Таким образом , конец Эрдогана близок и может повлиять на Украину, Европу и НАТО.

Также "Комментарии" писали о новом турецком танке, который оказался одним из самых дорогих в истории.



