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Эрдоган жалуется на проблемы со здоровьем и отменяет перевыборную кампанию по городам

Лидер Турции сообщил о проблемах со здоровьем.

26 апреля 2023, 13:10
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Автор:

Slava Kot

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял решение отменить свой визит в несколько турецких городов, запланированных в рамках предвыборной кампании. Эрдоган сообщил, что причиной такого решения оказались проблемы со здоровьем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter турецкого лидера.

Эрдоган жалуется на проблемы со здоровьем и отменяет перевыборную кампанию по городам

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган написал в социальной сети, что решение отменить часть предвыборной кампании было принято по совету врачей. Недавно лидер Турции оставил свое выступление в прямом эфире из-за плохого самочувствия.


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"Я хотел бы поблагодарить каждого члена моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за незначительные неудобства, которые я испытывал во время эфира из-за моей занятости работой. Сегодня буду отдыхать дома по советам наших врачей", — пишет Эрдоган и перечисляет названия городов, в которые он не поедет из-за состояния своего здоровья.

Напомним, что Эрдоган активно участвует в предвыборной кампании. Из-за плотного графика эфир турецкой программы перенесли на более часа, а когда президент Турции все же пришел, то посреди вопроса неожиданно прервал свое выступление. Турецкий лидер недавно представил первый авианосец страны, а также заявил о бесплатном газе для населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции может впервые за 20 лет своего правления проиграть выборы. Таким образом , конец Эрдогана близок и может повлиять на Украину, Европу и НАТО.

Также "Комментарии" писали о новом турецком танке, который оказался одним из самых дорогих в истории.




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Источник: https://twitter.com/RTErdogan/status/1651142918676049921
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