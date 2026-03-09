Иран атаковал баллистической ракетой страну НАТО: что известно

Иран запустил баллистическую ракету, вошедшую в воздушное пространство Турции, однако ее перехватили силы противовоздушной обороны НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны Турции, подчеркнув, что Анкара готова решительно реагировать на любые угрозы своей территории.

Ракета. Фото иллюстративное

По данным Минобороны Турции, иранская ракета после входа в турецкое воздушное пространство была уничтожена системами противоракетной обороны НАТО, размещенными в восточном Средиземноморье. Это уже второй подобный инцидент за последние пять дней.

"Баллистический боеприпас, запущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в восточном Средиземноморье", — говорится в заявлении.

В Минобороны Турции отметили, что после перехвата части ракеты упали на открытую местность в южном районе Газиантепа. По предварительным данным, пострадавших нет, а инфраструктура не получила значительных повреждений.

Анкара подчеркнула, что придает большое значение стабильности в регионе и поддержанию добрососедских отношений. В то же время в ведомстве добавили, что любые угрозы воздушному пространству страны будут немедленно нейтрализованы.

"Любая угроза нашей территории или воздушному пространству будет встречена всеми необходимыми мерами — решительно и без колебаний", — говорится в официальном заявлении турецкого оборонного ведомства.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военные удары по объектам в Иране. В ответ Тегеран начал атаковать страны региона, в том числе те, где расположены американские военные базы. 4 марта НАТО сбило иранскую баллистическую ракету, вошедшую в воздушное пространство Турции.

