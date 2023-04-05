Арест и обвинения Трампа: что происходит в США – как это может сказаться на поддержке Украины

45-му президенту США Дональду Трампу предъявлено 34 обвинения. Его, в частности, обвиняют в фальсификации деловой документации Нью-Йорка, целью которого было "скрытие информации, которая может нанести вред, и незаконную деятельность от американских избирателей до и после выборов 2016 года". О чём говорят принятые решения? К чему это может привести? Почему это важно не только для США, но и в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп постарается выстроить картинку незаконно преследуемого человека, против которого ополчилась коррумпированная антинародная элита

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Выдвижение обвинений против бывшего президента и нынешнего претендента на еще один срок в Белом доме – Дональда Трампа – привлекает внимание по ряду причин. Расследование разных аспектов его деятельности, от политики до бизнеса, происходит довольно давно. Следует понимать, что есть и много других "ниточек" к Трампу от правоохранительных органов, кроме тех обвинений, которые выдвигаются сейчас. Даст ли хоть одна из этих ниточек результат? Точно ответить на этот вопрос пока сложно. Всё же, речь идет о бывшем президенте, популярном политике, за которым большие финансовые ресурсы и миллионы приверженцев".

В зависимости от того как будет развиваться ситуация, Трамп может как выиграть, так и проиграть, считает эксперт.

"Он, несомненно, постарается выстроить картинку незаконно преследуемого человека, против которого ополчилась коррумпированная антинародная элита. Собственно, это уже часть его ореола. Но, с другой стороны, многие американцы могут не захотеть голосовать за человека, против которого много разных обвинений. Часть американцев "устала" от Трампа с его скандалами. Поэтому точно сказать какой будет эффект от выдвижения нынешних обвинений сложно, – отмечает Владимир Дубовик. – Что касается внешней политики, то Трамп и его соратники сегодня выступают против продолжения помощи Украине, занимает однозначно критическую позицию по отношению к нашей стране. Поэтому его шансы на успех на выборах 2024 года вызывают понятную озабоченность".

Трамп может быть признан виновным и стать первым в истории США президентом, который получит приговор

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли обращает внимание, что на данный момент процесс только начался. Арест был формальностью, после завершения заседания суда его сняли.

"Главное на данный момент, что Большое жюри посчитало необходимым выдвижение обвинений. Решило, что Трамп того заслуживает. Следующее заседание анонсировано на декабрь. И дело, скорее всего, завершится до ноября 2024 года, на который назначены следующие президентские выборы. Понятно, что демократам выгодно отстранить Трампа от участия в них. На данный момент он является главным кандидатом от республиканцев – и имеет шанс победить действующего президента Байдена, который, вероятно, попытается удержаться в Белом доме. Как бы то ни было, борьба намечается нешуточная", – подчеркивает политолог.

По его словам, происходящее – уже прецедент. Впервые против президента США выдвинут подобные обвинения – 34, по каждому из которых ему грозит до 4 лет лишения свободы.

"Теоретически, Трамп может быть признан виновным и стать первым в истории США президентом, который получит приговор. Естественно, это усугубит раскол в американском обществе. Сторонники демократов ненавидят Трампа и, конечно, будут рады такому решению. Тогда как его сторонники не примут такого решения. А электорат Трампа является достаточно пассионарным, что может привести к массовым протестам. К которым сам 45-й глава Белого дом, безусловно, будет призывать, если увидит, что всё складывается не в его польз", – прогнозируем Максим Яли.

Для Украины, продолжает он, всё происходящее, конечно, важно. Особенно в контексте недавних заявлений Трампа, что, если быстро не договариваться, Путин может полностью захватить нашу страну. И о том, что будь Трамп президентом, он бы быстро помирил Киев и Москву.

"Можно сделать вывод, что при таком исходе война закончилась бы точно не на украинских условиях. Так что, исходя из заявлений Трампа, его победа точно не выгодна нашей стране", – констатирует Максим Яли.

Американская правовая система достаточно сильна и ориентирована на букву и дух закона, а не на те или иные личности

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок поделился таким комментарием:

"Ситуация вокруг Трампа развивается довольно интересно. Есть решение касательно следующего судебного заседания, которое пройдет 4 декабря. Некоторых эта новость опечалила. Но следует понимать, что правовая система США, следствие, прокуратура (сторона обвинения) готовится к серьезному судебному процессу".

Эксперт акцентирует, что обвинения выдвинуты по более 30 пунктам, а не только касательно того, Трамп якобы дал определенную сумму порнозвезде, чтобы та молчала об их связи, которая была еще в 2006 году.

"Среди обвинений также – бизнес-мошеничество, призывами избирателей к мятежу (события в Капитолии в январе 2021 года), нарушение правил использования секретных документов и так далее. Да, это не высшая категория финансовых нарушений. Но, по оценкам американских специалистов, Трампу может грозить реальный срок", – отмечает Валерий Клочок.

При этом, продолжает он, в американском обществе просматривается существенное искривление в восприятии "героев нашего времени". Согласно недавнему опросу, для более 40% граждан США Трамп является тем лидером, за которого они будут готовы проголосовать на будущих выборах.

"И всё же, реакция правоохранительной системы на те правонарушения, которые совершал 45-й президент, дает основания полагать, что американская правовая система достаточно сильна и ориентирована на букву и дух закона, а не на те или иные личности", – считает эксперт.

Он уверен, что происходящее сейчас в США важно и для Украины.

"Напомню, что Трамп очень активно использует в своей риторике "украинский вопрос". Даже вскоре после выхода из зала суда, где ему предъявили обвинения, он заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой (ядерной) войны, что в США – кризис и так далее. Фактически, Трамп спекулирует на теме российско-украинской войны. И, в том числе, оседлав ее, начал свою предвыборную кампанию. Похоже, что все судебные дела он будет пытаться перевести в политическую плоскость. Мол, это исключительно политические преследования. В случае, если следственные органы, правоохранительная и судебная система не смогут доказать виновность Трампа, это будет серьезным ударом по ним. А также – существенным усилением 45-го президента", – прогнозирует Валерий Клочок.

Согласно последним опросам, у Трампа – 43% поддержки против 45% его очевидного оппонента – действующего президента-демократа Байдена.

"Да, у республиканцев есть ряд других кандидатов, который могут быть выдвинуты на праймериз в битве за пост 47-го президента. Прежде всего, губернатор Флориды – республиканец Рон Десантис (сейчас у него около 30%). Однако, – подчеркивает эксперт, – если Трамп победит в суде, такой расклад будет иметь для него позитивный эффект. Но точно не для США и всего мира, включая Украину. Даже в самой Республиканской партии есть немало тех, кто понимает, что Трамп подрывает их репутацию. И что его ни в коем случае нельзя снова пускать в Белый дом".

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин созывает Совбез РФ: какие решения по войне в Украине могут быть приняты.



