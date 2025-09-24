Белый дом пригрозил из-за унижения, которое произошло с Трампом в ООН

Визит Дональда Трампа на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке запомнился не только его долгой речью, но и курьезным инцидентом. Во время подъема эскалатор, на котором ехал президент США вместе с первой леди, неожиданно остановился, а американская делегация была вынуждена идти по лестнице пешком. Событие сразу вызвало резкую реакцию Белого дома.

Эскалатор остановился, когда на него встал Трамп. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что инцидент с эскалатором будет расследован. Она предположила, что техническая неисправность могла быть создана специально для Трампа.

"Если мы обнаружим, что это были сотрудники ООН или других организаций, пытавшихся унизить президента и первую леди США, эти люди должны быть привлечены к ответственности. И я лично этим займусь", — сказала Ливитт в интервью Fox News.

Впоследствии пресс-секретарь Белого повторила свою позицию в соцсетях, где подчеркнула, что за преднамеренную остановку эскалатора нужно уволить человека и расследовать этот инцидент.

Спикер Генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик отрицал, что случай с Трампом якобы был подготовлен специально. Он пояснил, что эскалатор остановился из-за случайного износа предохранительного механизма.

Интересно, что в британской газете The Times появилась публикация, в которой говорилось, что сотрудники ООН якобы шутили о возможности отключить эскалаторы для Трампа. Как пишет издание, таким образом Трампу хотели сказать, что "у них закончились деньги" на фоне масштабного сокращения финансирования организации со стороны США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме этого, у Трампа произошел еще один курьезный случай, поскольку его телесуфлер, перестал работать в начале речи.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на унизительные слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром".