Білий дім пригрозив через приниження, яке сталося з Трампом в ООН

Візит Дональда Трампа на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку запам’ятався не лише його довгою промовою, а й курйозним інцидентом. Під час підйому ескалатор, на якому їхав президент США разом із першою леді, несподівано зупинився, а американська делегація була змушена йти пішки сходами. Подія одразу викликала різку реакцію Білого дому.

Ескалатор зупинився, коли на нього став Трамп. Фото з відкритих джерел

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що інцидент з ескалатором буде розслідуваний. Вона висловила припущення, що технічна несправність могла бути створена спеціально для Трампа.

"Якщо ми виявимо, що це були співробітники ООН чи інших організацій, які намагалися принизити президента та першу леді США, ці люди мають бути притягнуті до відповідальності. І я особисто цим займуся", — сказала Левітт в інтерв’ю Fox News.

Згодом прессекретарка Білого повторила свою позицію у соцмережах, де наголосила, що за навмисну зупинку ескалатора потрібно звільнити людину та розслідувати цей інцидент.

Речник Генерального секретаря Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заперечив, що випадок з Трампом нібито був підготовлений спеціально. Він пояснив, що ескалатор зупинився через випадкове спрацювання запобіжного механізму.

Цікаво, що в британській газеті The Times з’явилася публікація, у якій ішлося, що співробітники ООН нібито жартували про можливість вимкнути ескалатори для Трампа. Як пише видання, таким чином, Трампу хотіли сказати, що "у них закінчилися гроші" на тлі масштабного скорочення фінансування організації з боку США.

