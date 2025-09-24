logo_ukra

BTC/USD

113825

ETH/USD

4197.98

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Білий дім пригрозив через приниження, яке сталося з Трампом в ООН
commentss НОВИНИ Всі новини

Білий дім пригрозив через приниження, яке сталося з Трампом в ООН

Ескалатор із Дональдом Трампом зупинився під час Генасамблеї ООН. Білий дім заявив про розслідування, тоді як ООН пояснила інцидент технічним збоєм.

24 вересня 2025, 16:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Візит Дональда Трампа на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку запам’ятався не лише його довгою промовою, а й курйозним інцидентом. Під час підйому ескалатор, на якому їхав президент США разом із першою леді, несподівано зупинився, а американська делегація була змушена йти пішки сходами. Подія одразу викликала різку реакцію Білого дому.

Білий дім пригрозив через приниження, яке сталося з Трампом в ООН

Ескалатор зупинився, коли на нього став Трамп. Фото з відкритих джерел

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що інцидент з ескалатором буде розслідуваний. Вона висловила припущення, що технічна несправність могла бути створена спеціально для Трампа.

"Якщо ми виявимо, що це були співробітники ООН чи інших організацій, які намагалися принизити президента та першу леді США, ці люди мають бути притягнуті до відповідальності. І я особисто цим займуся", — сказала Левітт в інтерв’ю Fox News.

Згодом прессекретарка Білого повторила свою позицію у соцмережах, де наголосила, що за навмисну зупинку ескалатора потрібно звільнити людину та розслідувати цей інцидент.

Речник Генерального секретаря Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заперечив, що випадок з Трампом нібито був підготовлений спеціально. Він пояснив, що ескалатор зупинився через випадкове спрацювання запобіжного механізму.

Цікаво, що в британській газеті The Times з’явилася публікація, у якій ішлося, що співробітники ООН нібито жартували про можливість вимкнути ескалатори для Трампа. Як пише видання, таким чином, Трампу хотіли сказати, що "у них закінчилися гроші" на тлі масштабного скорочення фінансування організації з боку США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що окрім цього, у Трампа стався ще один курйозний випадок, оскільки його телесуфлер, перестав працювати на початку промови.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі відреагували на принизливі слова Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини