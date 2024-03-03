Даст ли ход Джонсон законопроекту о помощи Украине: что происходит в США

Грядущая неделя, на которую припадает американский "супервторник", важнейший в плане выборов, может стать решающей для выделения помощи Украине со стороны США. Не исключено, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поставит, наконец, на рассмотрение соответствующий законопроект. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мнениями по поводу происходящего в США вокруг "украинского вопроса" – и перспектив развития ситуации.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Предвыборная логика части конгрессменов лишает Украину такой необходимой помощи

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что уже очевидно всем – иностранная помощь от США стала заложником предвыборной битвы Трампа и Байдена.

"И это экстраполировалась на поведение конгрессменов, вылившись в торпедирование частью республиканцев украинской помощи в качестве упрека демократам, которые превратили ее в свою визитку политического позиционирования. Если бы демократы не "приватизировали" украинскую помощь и не превратили ее в свое "фирменное дело", республиканцы не устраивали бы "адскую кухню" в Конгрессе, пытаясь углубить уязвимость администрации Байдена во внешней политике. Ведь вполне понятно, что республиканцам, исторически связанным с лобби военно-промышленной индустрии, абсолютно выгодно открыть путь государственных заказов для американских компаний этой сферы", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает он, классические республиканцы всегда более радикально настроены в достижении внешнеполитических интересов США, чем демократы, предпочитающие делать ставку на более осторожную и гибкую реакцию на вызовы.

"Таким образом, глубинных преград для поддержки "респами" иностранной помощи не должно было быть, однако они появились, – констатирует Олег Постернак. – И именно в тот момент, когда эта ситуация уже отрицательно сказывается на способности Украины к эффективной обороне. При этом не следует исключать, что такая "странная" ситуативная антиукраинская настроенность трампистского крыла республиканцев может быть объяснена исключительно предвыборной логикой".

Не следует исключать, считает эксперт, сознательное подыгрывание Путину в качестве аванса за возможную непубличную поддержку Трампа. Хотя эта интерпретация, уточняет он, требует отдельного фактажа.

"В конце концов, самое главное – поставить законопроект об иностранной помощи на голосование в Палате представителей. Ведь понятно, что за счет голосов демократов и умеренных республиканцев он будет принят. Вопросы в том, – акцентирует политтехнолог, – даст ли отмашку Трамп своей группе в нижней палате поддержать такой ход; пойдет ли Майк Джонсон против воли Трампа, если тот такой отмашки не даст; насколько велика окажется группа конгрессменов Республиканской партии, которые публично пойдут против Трампа, который, очевидно, будет номинирован на конвенции партии в качестве победного кандидата".

Два важных события произошли в США на этой неделе

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, который внимательно отслеживает перипетии американской политической жизни и ситуацию вокруг законопроекта о помощи Украине, акцентирует, что два важных события произошли в США на этой неделе.

Обговаривался вопрос поддержки Украины и принятия временного бюджета Штатов. Во-вторых, состоялось собственно голосование за этот временный бюджет. Сейчас дедлайн по нему – 8 марта. Соответственно, на следующей неделе Конгресс, вроде бы, должен решить вопрос о принятии уже постоянного главного финансового документа страны на год", – поясняет эксперт. "Во-первых, встреча президента и вице-президента с лидерами верхней (Сенат) и нижней (Палата представителей) палат парламента

Он напоминает слова спикера Палаты представителей Майк Джонсон, что после этого данная палата может перейти к вопросу поддержки Украины.

"Есть много заявлений о том, какие процедурные моменты могут применить к этому спикеру, если он и далее продолжит блокировать голосование по нашему вопросу. Не исключается и запуск петиции, которая позволит выносить законопроекты на рассмотрение без воли спикера, – отмечает Ярослав Железняк. – Но мы надеемся, что Джонсон, всё же, вынесет важнейший для Украины вопрос на повестку дня".

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