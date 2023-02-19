Что скрывается за визитом Байдена в Польшу – какие могут быть сигналы Путину

Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу в двадцатых числах февраля сделает заявление, которое будет посвящено годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину. Он также адресует российскому диктатору путину ряд сигналов, сообщает Белый дом. Почему визит происходит именно сейчас? Чего ждать от этого визита и байденовского обращения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В Белом доме решили туром по Европе отгородиться от внутренних проблем, вопросов и претензий

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

И это только часть списка. А ещё стартовавшая с подачи Рон Десантис, республиканца, в штате Флорида образовательная реформа, которая пытается отменить гендерно-рассовую повестку в школах и колледжах (идеологические вопросы Демпартии, кстати). И которую республиканцы грозятся распространить на все свои штаты". "Вот что всегда удавалось политменеджерам Демократической партии США, так это смена повестки дня – с уклоном в геополитику. Европейское турне американского президента Джозефа Байдена, а также намеки его команды на некие супер-месседжи в отношении путина, которые состоятся в канун годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину, призваны перебить тот вал негатива, который рушится на голову Джо. Судите сами: скандал с секретным документами (тут бесконечно республиканцы досаждают), кардинальные изменения в проведении процедуры праймериз в Демпартии (что вызвало вал недовольства не только в среде функционеров, но и самих избирателей демократов), сорванный визит госсекретаря Энтони Блинкена на Тайвань (там готовятся к выборам 2024, где возможно победить не очень лояльный к Штатам политик), летающий китайский шар-разведчик (сначала были вопросы у американцев, почему ВВС США его не сбивали, теперь едкие комментарии от Китая, зачем ВВС США его таки сбили).

Всё это, продолжает эксперт, происходит на фоне внутренних дрязг в самом Белом доме и возможной смены на посту вице-президента Камалы Харрис, которую обвиняют сами же представили демократического лагеря в неэффективности на столь высокой должности.

"Вдобавок к этому – экологическая катастрофа в республиканском штате Огайо, на которую Администрация президента Байдена так до сих пор и не отреагировала адекватно (только на десятый день туда стала поступать помощь от федеральных органов). Кстати, это ЧП в Огайо главный соперник и критик Байдена – Дональд Трамп – уже назвал ураганом Катрина 2.0 для второго строка Джо (по аналогии с полным игнором тогдашним президентом Бушем-младшим трагедии в Нью-Орлеане, буквально смытом с лица земли). И тогда, и сейчас демократы-президенты не приехали на место бедствия и не поддержали пострадавших, – напоминает Светлана Кушнир. – И вот после этого всего – выдвижение первого оппонента на поле демократов Мэриэнн Уильямсон стало ещё одной каплей в чашу. И дело не в том, что леди Уильямсон – ещё тот эзотерик планеты Земля, а в том, что она первая кандидат на праймериз против Байдена. И будет активно собирать голоса разочарованных избирателей Демпартии, что вообще печально для нынешнего главы США. Вернее, даже, комично: Байден против Уильямсон, которую знают, как "духовного гуру" движения 80-тых и мистика".

По мнению эксперта, добивают всё данные электоральных предпочтений, опубликованных параллельно с расследованием по взрывам на "Северном потоке" (к которым якобы причастны американцы). По данным соцопросов Трамп лидирует, а действующий президент Байден отстает на 5-7% от своего главного конкурента за должность главы США.

"Потому выход был один – своеобразное бегство от внутренних проблем, вопросов и претензий в тур по Европе. И, возможно, именно повесткой европейского турне штаб Байдена попытается перебить существующую в СМИ внутреннюю негативную волну. Упор на поддержку Украины в противостоянии росфедерации должен поднять дух обычных американцев, а также стать рычагом давления на путина, – поясняет Светлана Кушнир. – Как сработает это – покажет время. Резкие высказывания той же Камалы Харрис на Мюнхенской конференции могут быть повторены и Джо Байденом уже в Польше. А именно – признание рф виновной в совершения преступлений против человечности является элементом повышения ставок на геополитическом поле. А чем выше ставки сторон, тем больше чудовищным может быть проигрыш. США не могут проиграть, но и путин не собирается уступать в этой войне. И вот этот разлет позиций всё более устрашающе выглядит на фоне постоянных сообщений о возможности применения ядерного оружия".

Помогать Украине победить россию в сколь-нибудь разумные сроки никто не собирается

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко ничего экстраординарного или супер позитивного от этого визита не ожидает.

"За год стало абсолютно очевидно, что помогать Украине победить россию в сколь-нибудь разумные сроки никто не собирается. Напомню, что вся военная помощь, полученная нами на данный момент (и планируемая к получению на этот год) не превысит 50 млрд долларов. Для сравнения – США потратили на войну против талибов в Афганистане около 1 триллиона долларов, а непосредственно талибам в 2021 году, уходя из Афганистана, проиграв в этой войне, оставили вооружений примерно на 85 млрд долларов. Надеюсь всем очевидно, что даже пытаться сравнить вс рф с отрядами талибов ни по численности, ни по обеспеченности оружием – нельзя. Но... даже сравнимых поставок вооружений в Украину – нет", – констатирует эксперт.

Он отмечает, что капитулировать россию может заставить только физическое уничтожение ее армии до такого уровня, что она не сможет вести войну дальше. Иных вариантов нет. Никакая дипломатия этого обеспечить не может.

Деньги, необходимые нам для обеспечения победы, у наших партнеров есть, подчеркивает Юрий Гаврилечко. И это даже не деньги их налогоплательщиков, а средства центробанка рф и частных компаний страны-агрессора, замороженные в западных банках.

"Если произойдет чудо – и Байден объявит в Польше о том, что на все эти средства будет приобретено необходимое Украине оружие и в скором времени поставлено нам, то это единственный реальный способ приблизить момент капитуляции россии", – уверяет эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — что может привести к распаду России – есть ли уже предпосылки к этому.



