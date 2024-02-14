Готова ли Палата представителей США рассмотреть помощь Украине: спикер Джонсон дал ответ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сейчас не будет выноситься на рассмотрение проекта по финансировании помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом он сам заявил в интервью журналисту Джейку Шерману.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Майк Джонсон отметил, что сегодня не будет выносить на рассмотрение и голосование в Палате представителей документ о продолжении финансирования международной помощи.

"Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные сроки, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", — сказал чиновник журналисту.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя месяцы дебатов, Сенат США сумел, наконец, принять законопроект об иностранном финансировании, где для Украины предусмотрено 60 млрд долларов. Теперь ход за Палатой представителей, где спикером является трампист Майк Джонсон, давно ставящий (под разными предлогами) палки в колеса любым попыткам принять так важный для нас законопроект. О чем говорит сложившаяся на данный момент ситуация? Может ли она спровоцировать раскол среди республиканцев, часть которых выступает за поддержку Украины, а часть – против? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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