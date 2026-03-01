logo

Иран пригрозил США сильнейшей атакой из-за смерти Хаменеи: реакция Трампа

КСИР объявил о мести США из-за смерти Али Хаменеи. Дональд Трамп предостерег Иран от эскалации.

1 марта 2026, 08:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о подготовке "интенсивнейшей наступательной операции" в истории Ирана против Израиля и США. В Тегеране назвали это ответом на общие американо-израильские удары и гибель верховного лидера. На заявления Ирана отреагировал президент США Дональд Трамп и пригрозил Тегерану еще большими ударами.

Иран пригрозил США сильнейшей атакой из-за смерти Хаменеи: реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от выполнения своих угроз по поводу жестких мер мести после смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

"Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо раньше. Однако, им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ударим по ним с силой, которой никогда раньше не видели!", — отреагировал Трамп.

В ответ на атаки США и Израиля Иран нанес удары в израильских и американских базах в регионе. Однако после подтверждения смерти Хаменеи Иран пообещал начать "самую интенсивную" операцию в своей "истории", чтобы отомстить за своего лидера.

"Самая интенсивная наступательная операция в истории вооруженных сил Исламской Республики Иран начнется в считанные минуты, ее целью будут базы Израиля и американских террористов", — говорится в заявлении Корпуса стражей революции Ирана.

Кроме того, генерал КСИР Эбрахим Джаббари заявил, что страна готова применить "самые мощные ракеты", включая вооружение, "которого мир еще не видел".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на смерть Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Китая на удары США и Израиля по Ирану.



