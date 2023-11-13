Кандидат в президенты США, призвавший уничтожать армию РФ снялся с гонки

Кандидат в президенты США Тим Скотт неожиданно объявил о прекращении своего участия в политической гонке на пост американского президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Американский политик Тим Скотт. Фото из открытых источников

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Тим Скотт 12 ноября заявил, что выходит из избирательного процесса. Это произошло всего за два месяца до того, как в Республиканской партии должны были начать процесс определения лидера на пост президента США.

"Я думаю, что избиратели, являющиеся выдающимися людьми на планете, очень четко дали мне понять, что они говорят мне: не сейчас, Тим", — сказал во время своего выступления Тим Скотт.

Associated Press указывает, что Тим Скотт во время дебатов был в тени своих конкурентов, а его рейтинг постепенно снижался. Однако снятие с гонки за пост президента США стало неожиданностью, ведь за несколько минут до выступления Тима Скотта, его штаб разослал американским избирателям письма о необходимости поддержать "сильного лидера Скотта" и его "положительное видение".

Напомним, что Тим Скотт в предвыборной кампании заявлял о "жизненно важном интересе в Украине" Соединенных Штатов. А также подчеркивал необходимость "унижения русской армии". Таким образом, после снятия кандидатур Тима Скотта и Майка Пенса самой большой поклонницей в кандидаты в президенты США от республиканской партии осталась губернатор Южной Каролины Никки Гейли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США резко раскритиковала Путина.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп рассказал, как завершит войну в Украине.