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Кандидат в президенты США, призвавший уничтожать армию РФ снялся с гонки

Американский политик Тим Скотт выступал за "унижение российской армии" и отмечал, что США имеют "важный интерес в Украине".

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты США Тим Скотт неожиданно объявил о прекращении своего участия в политической гонке на пост американского президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Кандидат в президенты США, призвавший уничтожать армию РФ снялся с гонки

Американский политик Тим Скотт. Фото из открытых источников

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Тим Скотт 12 ноября заявил, что выходит из избирательного процесса. Это произошло всего за два месяца до того, как в Республиканской партии должны были начать процесс определения лидера на пост президента США.


"Я думаю, что избиратели, являющиеся выдающимися людьми на планете, очень четко дали мне понять, что они говорят мне: не сейчас, Тим", — сказал во время своего выступления Тим Скотт.

Associated Press указывает, что Тим Скотт во время дебатов был в тени своих конкурентов, а его рейтинг постепенно снижался. Однако снятие с гонки за пост президента США стало неожиданностью, ведь за несколько минут до выступления Тима Скотта, его штаб разослал американским избирателям письма о необходимости поддержать "сильного лидера Скотта" и его "положительное видение".

Напомним, что Тим Скотт в предвыборной кампании заявлял о "жизненно важном интересе в Украине" Соединенных Штатов. А также подчеркивал необходимость "унижения русской армии". Таким образом, после снятия кандидатур Тима Скотта и Майка Пенса самой большой поклонницей в кандидаты в президенты США от республиканской партии осталась губернатор Южной Каролины Никки Гейли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США резко раскритиковала Путина.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп рассказал, как завершит войну в Украине.



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Источник: https://apnews.com/article/tim-scott-drops-out-2024-race-b9cc8fbeba57a123789d8d0484164e38
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