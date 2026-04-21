Конец войны в Иране был очень близок: мирное соглашение сорвалось из-за одной привычки Трампа

Соглашение о прекращении войны между США и Ираном, которое было на завершающей стадии, было сорвано из-за публичных заявлений президента США Дональда Трампа. По данным CNN, в конце переговорной недели стороны приблизились к компромиссу, однако ситуацию резко усложнили сообщения американского лидера в соцсетях и его комментарии медиа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По информации источников CNN, несмотря на советы своих советников, Трамп начал публично говорить об условиях мирного соглашения с Ираном, которые еще не были окончательно согласованы. В частности он заявил, что Тегеран якобы готов передать обогащенный уран, бессрочно остановить ядерную программу и согласился почти на все требования Вашингтона.

Иранские чиновники быстро опровергли эти слова. В Тегеране заявили, что ряд ключевых пунктов не был согласован, а новый раунд переговоров еще не был утвержден.

По оценке собеседников CNN, именно это резко снизило оптимизм по поводу завершения семинедельного конфликта. Часть чиновников администрации Трампа приватно признала, что чрезмерная публичность президента могла повредить щекотливому процессу.

"Иранцам не понравилось, что президент США вел переговоры через социальные сети и создавал впечатление, что они уже подписали решения по вопросам, с которыми еще не согласились, и которые не популярны среди их народа дома", – сказал CNN один из приближенных чиновников к переговорному процессу.

Дополнительное напряжение добавил инцидент в Оманском заливе. Американский эсминец обстрелял и задержал иранское грузовое судно после попытки пройти мимо морской блокады. Это вызвало новую волну возмущения со стороны Ирана и подвергло сомнению действующее перемирие.

Перемирие между США и Ираном заканчивается вечером 22 апреля по американскому времени, что дает дополнительные 24 часа переговоров, прежде чем Трамп должен будет решить, выполнить ли свою угрозу взорвать иранские мосты и электростанции. Президент США заявлял, что "очень маловероятно", что он продолжит перемирие дальше.

Однако издание отмечает, что Трамп раньше постоянно сомневался, согласится ли он продолжить прекращение огня. Во время одной сессии вопросов и ответов с журналистами на прошлой неделе его пять раз спросили, продолжит ли он прекращение огня, и он предложил три разных ответа.

В одном из ответов Трамп сказал: "Если соглашения не будет, боевые действия возобновятся". Позже он предложил продление срока: "Если нам понадобится, я бы это сделал". В другом ответе Трамп намекнул, что вопрос безоснователен, учитывая состояние переговоров: "Увидим. Я не знаю, придется ли нам это делать. В идеале, не придется".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры с Ираном в тупике: Трампу сообщили неприятные новости.

Также "Комментарии" писали, что Иран резко отреагировал на жесткий ультиматум Трампа.