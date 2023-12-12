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Главная Новости Мир США Конкурентка Трампа выпустила предвыборный ролик, в котором назвала Путина злом (ВИДЕО)
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Конкурентка Трампа выпустила предвыборный ролик, в котором назвала Путина злом (ВИДЕО)

Кандидат в президенты США Никки Хейли в который раз критикует президента России Владимира Путина, а также его союзников.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты от Республиканской партии и один из главных конкурентов Трампа Никки Хейли выпустила второй предвыборный ролик, в котором критикует Россию и ее союзников, к которым относит Китай, Иран и ХАМАС.

Конкурентка Трампа выпустила предвыборный ролик, в котором назвала Путина злом (ВИДЕО)

Никки Хейли критикует президента России Владимира Путина. Скриншот с видео

Губернаторка Южной Каролины Никки Хейли занимает иную позицию, чем бывший президент США Дональд Трамп. Хейли прямо называет Россию во главе с ее президентом Владимиром Путиным злом, которое США должно остановить.


"Если выиграет Россия, выиграет Китай. Если ХАМАС победит, то победит Иран. И если зло добьется успеха, это подвергнет риску всех нас. Американская сила не начинает войны. Она их останавливает", — говорит Никки Хейли в предвыборном видео.

Посмотреть предвыборный ролик кандидатки в президенты от Республиканской партии Никки Хейли можно ниже:

Это уже не первые публичные заявления, в которых Никки Хейли критикует президента России Владимира Путина. На третьих дебатах кандидатов в президенты от Республиканской партии Хейли назвала Путина "бандитом" из-за которого погибло "полмиллиона человек".

Согласно общенациональному опросу Хейли занимает третье место с результатом в 11,6% и отстает от Рона Десантиса на 1%. Несмотря на это, Дональд Трамп имеет преимущество над обоими кандидатами на уровне 46-47%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры оценили шансы Трампа и Байдена победить на президентских выборах в США.

Также "Комментарии" писали, что действующий президент США Джо Байден раскритиковал кандидата в президенты Дональда Трампа, заявив о политическом насилии лидера республиканцев.



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Источник: https://twitter.com/NikkiHaley/status/1733136134270558620
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