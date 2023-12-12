Конкурентка Трампа выпустила предвыборный ролик, в котором назвала Путина злом (ВИДЕО)

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Slava Kot
Кандидат в президенты от Республиканской партии и один из главных конкурентов Трампа Никки Хейли выпустила второй предвыборный ролик, в котором критикует Россию и ее союзников, к которым относит Китай, Иран и ХАМАС.
Никки Хейли критикует президента России Владимира Путина. Скриншот с видео
Губернаторка Южной Каролины Никки Хейли занимает иную позицию, чем бывший президент США Дональд Трамп. Хейли прямо называет Россию во главе с ее президентом Владимиром Путиным злом, которое США должно остановить.
Посмотреть предвыборный ролик кандидатки в президенты от Республиканской партии Никки Хейли можно ниже:
Согласно общенациональному опросу Хейли занимает третье место с результатом в 11,6% и отстает от Рона Десантиса на 1%. Несмотря на это, Дональд Трамп имеет преимущество над обоими кандидатами на уровне 46-47%.
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