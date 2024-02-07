Кулеба о помощи от США: Все очень запутано, но все ищут решение

Глава МИД сообщил, что получил последний отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий по голосованию законопроекта, в котором предусмотрена финансовая помощь Украине.

Республиканцам и демократам нужно сесть и подумать

По его словам, некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив.

"То есть все очень запутано. Зависит от многих факторов и может двигаться прямо, влево, вправо",

– сказал Кулеба.

При этом министр добавил, что видит позитив в сложившейся ситуации. Он состоит в том, что все пытаются найти решение. Кроме того, Кулеба сообщил, что непублично каждый день проводится работа с американской стороной по выделению помощи Украине.

Кулеба обратил внимание на то, что американцы регулярно упрекали Европейский Союз за то, что он вроде бы ничего не делает для помощи Украине. Однако, как подчеркнул глава МИД, ЕС продемонстрировал в вопросе поддержки Украины лидерство и принял решение о выделении ей 50 млрд. евро.

"И теперь вопрос для Америки продемонстрировать, что она также остается лидером в защите общих ценностей и интересов",

– сказал Кулеба.

При этом министр подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена демонстрирует решительность по вопросу выделения помощи Украине. Однако, считает Кулеба, демократам и республиканцам нужно просто сесть и подумать, как развязать тот узел, в который все запуталось.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать против законопроекта , в котором говорится о решении миграционных вопросов и заложена помощь Украине. По его мнению, этот законопроект — отличный подарок демократам и смерть для Республиканской партии, поскольку содержит весь ужас, который демократы натворили в вопросах иммиграции и границ, освобождает их от ответственности и перекладывает все это на плечи республиканцев.

Портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала , что 4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената США обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе и для Украины, и миграционную реформу, являющуюся условием поддержки республиканцами международной помощи США. Как отметила посол, обнародование законопроекта делает возможным анонсированное лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что на экс-президента США Дональда Трампа в вопросе выделения помощи Украине могут повлиять лоббисты военно-промышленного комплекса.





