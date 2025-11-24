5 самых нелепых изменений, которые Трамп сделал по возвращении в Белый дом

За почти год пребывания на посту президента США Дональд Трамп сделал несколько изменений в Белом доме, вызывающих удивление американцев. За эти несколько месяцев преобразования в президентской резиденции стали настолько сильными, что пользователи соцсетей называли их "музеем тщеславия".

Блестящие украшения Овального кабинета

Одной из самых заметных трансформаций стал обновленный Овальный кабинет с множеством золотых элементов. Сам Трамп заявил, что использовал "24-каратное золото высшей пробы", добавляя, что иностранные лидеры якобы "паникуют от красоты". Однако в сети такие изменения восприняли как чрезмерный пафос, неуместный в период экономических проблем в стране.

Изменения заметны уже в феврале на первой встрече Трампа и Зеленского в Белом доме, когда на камине стояли позолоченные вазы, а картины были в золотых рамках. Однако уже в августе количество золотых элементов увеличилось.

Президентская Аллея Славы

Еще одно изменение от Трампа в Белом доме – это создание "Президентской Аллеи славы". Вдоль Западной колоннады Трамп разместил золотые рамки с портретами всех президентов США, кроме Джо Байдена. Вместо фото предшественника Трампа вставлено изображение авторучки. Трамп ранее обвинял Байдена в том, что он не способен сам подписывать важные документы и ему нужна автоматическая ручка для этого. Однако нет никаких доказательств того, что это утверждение истинно.

Сувенирный магазин Трампа в Белом доме

В августе, когда Владимир Зеленский посетил Белый дом, Трамп показал ему свой сувенирный магазин вблизи Овального кабинета. Oval Office Study – это комната, которая использовалась президентами США для работы, телефонных переговоров и подготовки документов. Комната также стала известна после скандала 1990-х, когда именно здесь, по утверждениям следствия, Билл Клинтон встречался с Моникой Левински. Однако теперь она заполнена кепками MAGA, майками и другой символикой. Некоторые предметы, в частности кепка "Trump 2028", вызвали обеспокоенность планами Трампа обойти конституционные ограничения.

Ремонт туалета

Не менее спорным стало обновление ванной комнаты Линкольна, которую Трамп заполнил мрамором и золотом. После публикации Трампа в Truth Social, где он похвастался изменениями, американцы назвали это "несмаком" и "презрением к историческому наследию". Пользователи в соцсетях отметили, что в то время как миллионы американцев теряют социальную поддержку, президент демонстрирует роскошные туалеты.

Бальный зал Трампа

Самый масштабный проект Трампа в Белом доме – это строительство нового бального зала за 300 миллионов долларов. Для этого было снесено историческое Восточное крыло, вопреки обещаниям Трампа не касаться здания. В соцсетях назвали действия Трампа "проект тщеславия".

