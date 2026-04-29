Главная Новости Мир США Мелания оттолкнула руку Трампа: неловкий момент попал на видео
commentss НОВОСТИ Все новости

Мелания оттолкнула руку Трампа: неловкий момент попал на видео

Во время государственного ужина в Белом доме Мелания Трамп оттолкнула руку мужа.

29 апреля 2026, 11:20
Slava Kot

Мелания оттолкнула руку Трампа: неловкий момент попал на видео

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время официальной фотосессии в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, первой леди Мелании Трамп и британских королевских супругов произошел неудобный эпизод между супругами Трампов. Первая леди оттолкнула руку американского президента.

Во время позирования с королем Чарльзом III и королевой Камиллой камеры зафиксировали момент, когда Дональд Трамп взял за руку Меланию. Однако через несколько секунд видно, как первая леди США отталкивает руку своего мужа, а потом улыбается на камеру.

В это время Трамп нервно стоит, а его глаза двигаются в разные стороны. Кроме того, несмотря на фотосессию президент США в момент после инцидента не улыбался, как обычно это делает.

Кадры с неудобной ситуацией распространились в соцсетях, где пользователи платформ начали активно комментировать увиденное: "Они точно поссорились раньше"; "Она так его ненавидит"; "Ты выбрала эту жизнь, тебе лучше оставаться со своим мужем"; "Стоило ли оно сумки Birkin?"; "Мелания: держаться за руку стоит подороже".

Инцидент с Меланией и Трампом произошел в тот же день, когда американский президент совершил публичный и неуместный жест. Камеры зафиксировали, как Трамп во время встречи с королем Чарльзом и королевой Камиллой опустил руку со спины первой леди и сжал ее ягодицы. Этот момент попал на фото.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как король Чарльз дважды остроумно пошутил над Трампом. Над этим смеялся весь зал в Белом доме.

Также "Комментарии" писали, что Трамп отреагировал на речь короля Чарльза, где были упоминания о поддержке Украины.



