Мелания показала свой характер Трампу: президент в неудобном положении (ВИДЕО)

Мелания Трамп. Фото из открытых источников

В сети набирает популярность видео, на котором Дональд и Мелания Трамп попали в объективы камер во время эмоционального разговора в президентском вертолете Marine One. Инцидент, произошедший по возвращении пары из Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, снова подпитал слухи о непростых отношениях супругов. Однако в сети припомнили еще серию курьезов с участием Трампа и Мелании.

На кадрах видно, как 79-летний Дональд Трамп указывает пальцем на свою жену, в то время как 55-летняя Мелания качает головой, словно не соглашаясь с его словами. Этот момент разлетелся в соцсетях и вызвал вопрос, не произошла ли ссора между президентскими супругами.

Кроме того, в сети распространилась подборка видео, где Трамп не раз пытается взять Меланию за руку, но первая леди либо отстраняется, либо полностью игнорирует его жесты.

Как указывает биограф Трампа Майкл Вулф, супруги фактически ведут "отдельные жизни". По его словам, Мелания большую часть времени проводит в Нью-Йорке, а в Вашингтон приезжает только для важных официальных мероприятий, например для визита в Великобританию. По данным местных СМИ, Мелания и Трамп спали в разных спальнях.

Напомним, Дональд и Мелания Трамп женаты с 2005 года. Для Трампа это третий брак. У них есть общий ребенок – 19-летний сын Баррон.

