Меланія показала свій характер Трампу: президент у незручному становищі (ВІДЕО)

У мережі набирає популярності відео, на якому Дональд та Меланія Трамп потрапили в об’єктиви камер під час емоційної розмови в президентському вертольоті Marine One. Інцидент, що стався після повернення пари з Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, знову підживив чутки про непрості стосунки подружжя. Однак у мережі пригадали ще серію курйозів за участю Трампа та Меланії.

Меланія Трамп. Фото з відкритих джерел

На кадрах видно, як 79-річний Дональд Трамп вказує пальцем на свою дружину, тоді як 55-річна Меланія хитає головою, ніби не погоджуючись з його словами. Цей момент розлетівся у соцмережах та викликав запитання, чи не сталася сварка між президентським подружжям.

Крім того, в мережі поширилася добірка відео, де Трамп неодноразово намагається взяти Меланію за руку, але перша леді або відсторонюється, або повністю ігнорує його жести.

Як вказує біограф Трампа Майкл Вулф, подружжя фактично веде "окремі життя". За його словами, Меланія більшість часу проводить у Нью-Йорку, а до Вашингтона приїжджає лише для важливих офіційних заходів, наприклад для візиту у Велику Британію. За даними місцевих ЗМІ, Меланія та Трамп спали в різних спальнях.

Нагадаємо, Дональд і Меланія Трамп одружені з 2005 року. Для Трампа це третій шлюб. У них є спільна дитина — 19-річний син Баррон.

