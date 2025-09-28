"Сварка" Меланії та Трампа у гелікоптері: експертка пояснила, що сталося насправді

Кадри, на яких Дональд Трамп жестикулює пальцем в бік своєї дружини Меланії на борту гелікоптера Marine One, спричинили багато обговорень, а у медіа назвали цей момент "сваркою" президентського подружжя. Проте, експертка з мови тіла Інбаал Гонігман переконана, що ситуація між Меланією та Дональдом Трампом не виглядає так драматично, як здалося, на перший погляд.

Меланія та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Президентська пара поверталася до Білого дому після візиту до ООН. На відео видно, як Трамп активно махає пальцем, а Меланія у відповідь демонструє жести руками. Для сторонніх спостерігачів це може нагадувати суперечку. Але, за словами Гонігман, їхня взаємодія свідчить про зовсім інше.

"Почнемо з основ. Пара вирішила сидіти віч-на-віч у гелікоптері, що вже говорить про певний рівень комфорту одне з одним. Крім того, вони не застрягли носами в телефонах і не гортають сторінки на своїх пристроях. Пара спілкується, вони дивляться одне одному в обличчя. Вони не відвертаються одне від одного обличчям і не повертаються тілами", – пояснила експертка.

За словами читачки мови тіла, хоч вказівний палець Трампа можна інтерпретувати як жорсткий жест у бік Меланії, але у поєднанні з виразами обличчя подружжя він радше свідчить про зацікавлену дискусію.

"Їхні рухи не короткі та гнівні, а радше комунікативні та розмовні. Розмова жвава, приємна та зацікавлена, не розчарована і не байдужа. Насправді, коли пара збирається спуститися сходами, Меланія, яка славиться своїм суворим виразом обличчя, посміхається. Вона в позитивному настрої", — додала Гонігман.

