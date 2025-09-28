"Сварка" Меланії та Трампа у гелікоптері: експертка пояснила, що сталося насправді

Рубрики
Кадри, на яких Дональд Трамп жестикулює пальцем в бік своєї дружини Меланії на борту гелікоптера Marine One, спричинили багато обговорень, а у медіа назвали цей момент "сваркою" президентського подружжя. Проте, експертка з мови тіла Інбаал Гонігман переконана, що ситуація між Меланією та Дональдом Трампом не виглядає так драматично, як здалося, на перший погляд.
Меланія та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Президентська пара поверталася до Білого дому після візиту до ООН. На відео видно, як Трамп активно махає пальцем, а Меланія у відповідь демонструє жести руками. Для сторонніх спостерігачів це може нагадувати суперечку. Але, за словами Гонігман, їхня взаємодія свідчить про зовсім інше.
За словами читачки мови тіла, хоч вказівний палець Трампа можна інтерпретувати як жорсткий жест у бік Меланії, але у поєднанні з виразами обличчя подружжя він радше свідчить про зацікавлену дискусію.
