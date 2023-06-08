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Над ведущим, обозвавшим Зеленского могут начаться судебные процессы

Компания Fox News обвиняет Такера Карлсона в нарушении контракта. Накануне американский ведущий опубликовал скандальное видео.

сегодня, 11:55
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Автор:

Slava Kot

Над ведущим, обозвавшим Зеленского могут начаться судебные процессы

Американский ведущий Такер Карлсон. Фото из открытых источников

Американский ведущий Такер Карлсон выпустил в эфир первый эпизод своего шоу, в котором обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, обозвал Зеленского и указал, что на Землю прилетали НЛО. Компания Fox News, в которой работал Карлсон, утверждает, что он нарушил контракт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Axios.


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В конце апреля Такер Карлсон и Fox News договорились прекратить сотрудничество. Американская компания заключила соглашение с ведущим, по которому Карлсон будет получать 20 млн. долларов в год, однако не сможет работать на конкурентов и распространять материалы через интернет, потоковое или цифровые средства. Контракт между сторонами действует до 2025 года. Несмотря на контракт издания, A xios отмечает, что Карлсон хочет построить собственную медиаимперию.

7 июня Карлсон выложил 10-минутное видео в Twitter, подписав его как первый эпизод. На видео Карлсон, используя "манипуляции и искажения", обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и обозвал Зеленского "крысообразным" и "тупоглазым украинским другом".

Видео за полтора суток получило 100 млн просмотров. Среди распространивших видео Карлсона оказался Илон Маск, сторонники Трампа и российский представитель в ООН.

Fox News отмечает, что таким образом Такер Карлсон нарушил контракт и соответствующее решение отправило его адвокатам. Команда юристов Карлсона отрицает заявления телесети и указывает, что Twitter не является конкурентом компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко цинично высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай отреагировал на подрыв российскими войсками дамбы Каховской ГЭС на юге Украины.



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Источник: https://www.axios.com/2023/06/07/fox-news-tucker-carlson-contract-breach
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