Назван человек, который представляет наибольшую опасность для мира в 2024 году

Издание The Economist назвало бывшего президента США Дональда Трампа человеком, представляющим наибольшую опасность для мира в 2024 году. Особенно если Трамп победит на следующих выборах в США.



Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно опросам, Трамп опережает Байдена в ключевых штатах, которые позволили бы ему победить на президентских выборах в 2024 году. The Economist объясняет, что республиканцы планировали второй срок Трампа месяцами и руководство американского политика в этот раз будет более организовано.

"Трамп был бы свободен в своей погоне за возмездием, экономическим протекционизмом и театрально экстравагантными соглашениями. Неудивительно, что перспектива второго срока Трампа наполняет мировые парламенты отчаянием", — пишет издание.

Если Трамп снова станет президентом, то начнет преследовать своих врагов, а любые институции, которые ему будут мешать, попадут к нему в немилость, включая суды и Минюст. Такие события имели бы влияние и на остальной мир.

"Глобальный Юг подтвердил бы свое подозрение, что американские призывы делать то, что правильно, на самом деле только упражнением в лицемерии", — анализирует The Economist.

Внешняя политика Трампа основывается на том, что США не должны тратить средства на защиту Европы, НАТО и войну в Украине. Если Путин получит подтверждение, что США покидает Европу, это дало бы ему стимул продолжить войну в Украине, а также попытаться атаковать другие страны: Молдову, Литву, Латвию, Эстонию. Кроме того, Трамп не раз заявлял готовность закончить войну в Украине всего за один день, вероятно, имея в виду прекратить военную помощь Киеву.

Дональд Трамп безоговорочно поддерживает Израиль даже в случае возможного расширения конфликта на весь Ближний Восток. Лидер республиканцев готов заключить договор с Китаем по поводу отказа США поддерживать Тайвань. Трамп не понимает, для чего США противостоять владеющему ядерным оружием сверхдержаве ради крохотного острова. Такая ситуация привела бы в будущем к возможному нападению на Тайвань китайской армией.

Таким образом, Трамп представляет наибольшую опасность для мира в 2024 году. А судьба мира будет зависеть от десятки тысяч избирателей только в нескольких штатах на предстоящих выборах президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как завершит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали кандидата в президенты правления которого будет сродни режиму Путина.