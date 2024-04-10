Новый опрос показал изменения в шансах Трампа и Байдена на победу на выборах

Действующий президент США Джо Байден увеличил свои шансы над главным конкурентом лидером Республиканской партии Дональдом Трампом на победу в выборах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.



Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников

Согласно результатам нового опроса Reuters/Ipsos, проведенного в апреле Джо Байден имеет 41% поддержки от избирателей, тогда как Дональд Трамп 37%.

Джо Байден за месяц увеличил свои шансы на победу на выборах на 3% по сравнению с результатами опроса в марте, когда преимущество над Дональдом Трампом было 1%. Остальные 22% опрошенных заявили, что они еще не выбрали кандидата, будут голосовать за другого, или вообще проигнорируют выборы.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шансы Джо Байдена на победу в президентских выборах также изменились в ключевых штатах. Около пяти месяцев в этих штатах лидировал Дональд Трамп, однако мартовский опрос Bloomberg News/Morning Consult показывает, что Джо Байден опережает бывшего президента США в шести из семи ключевых штатах. Кроме того, в двух из них у Джо Байдена есть значительный отрыв от своего главного конкурента за кресло президента США.

Также "Комментарии" писали о команде Дональда Трампа, которая заявила, что требует извинений от Джо Байдена и его администрации из-за "кощунственного" поступка на Пасху. Оказалось, что празднование Дня видимости трансгендерных людей, согласованное Байденом, пришлось на Пасху, поэтому у Трампа заявили, что это "нападение на христианство".