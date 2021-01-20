Трамп покинул Белый дом в качестве президента США

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом во время своего президентства. Данную информацию обнародовали в BBC.

Трамп покинул Белый дом - фото из открытых источников

Сообщается, что Трамп совместно со своей супругой Меланией на вертолете направился к авиабазе ​​Эндрюс, где ожидается короткая церемония прощания перед последним президентским рейсом в Палм-Бич.





В издании также отмечают, что 45-й президент Штатов нарушил многолетнюю американскую традицию, заявив о своем отсутствии на инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена.

Также стало известно, что на церемонии инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс, который, согласно информации в американских СМИ, не поедет на церемонию прощания Трампа.

Напомним, что перед своим уходом из Белого дома, президент США Дональд Трамп совершил ряд помилований. Всего под решение о снятии вины попали 73 человека. Кроме того, еще 70 гражданам смягчили наказание.

Накануне также стало известно, что чуть меньше половины американцев считает, что Дональд Трамп был худшим президентом. Об этом свидетельствует опрос, проведенный NPR/Marist, в котором приняли участие более двух тысяч человек. По данным опроса, 47% людей считают, что Трамп был очень плохим правителем и его будут помнить как одного из худших президентов в истории США. Для сравнения: когда президент Барак Обама покинул свой пост, большинство американцев думали, что его будут помнить как одного из лучших президентов.

Как сообщали "Комментарии" ранее, новоизбранный президент Америки не удержался и расчувствовался прямо перед своей инаугурацией. Джо Байден заплакал во время своей речи, в которой он благодарил близких людей, помогающих ему достигать целей и постоянно поддерживающих.

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