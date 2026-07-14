Отравили ли россияне Линдси Грэма: Трамп раскрыл неожиданные детали

Президент США Дональд Трамп отверг предположение о возможной причастности России к смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма. Отвечая на вопрос журналиста о версии возможного отравления, американский лидер заявил, что не считает ее правдоподобной и увязал смерть политика с серьезными проблемами со здоровьем.

Трамп высказался о смерти Линдси Грэма. Фото из открытых источников

Как сообщает Newsweek, в интервью ведущий Грег Келли напомнил, что Линдси Грэм был одним из самых жестких критиков Кремля и в свое время призвал к устранению Владимира Путина. В этой связи он спросил Трампа, не видит ли тот российский след в смерти сенатора.

"У россиян есть привычка отравлять тех, кто им не нравится. Есть ли у вас какие-то подозрения?", — спросил журналист.

Трамп ответил, что не поддерживает такую версию смерти Грэма.

"Чтобы поддержать теорию заговора, я бы с удовольствием сказал "да", но, думаю, у него были определенные проблемы. Его отец умер примерно в том же возрасте. У него были достаточно глубокие проблемы, которые было нелегко выявить", — заявил президент США.

По словам Трампа, врачи объяснили ему, что причиной смерти стала тяжелая патология, из-за которой "буквально разорвалась" одна из частей тела сенатора.

Линдси Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года после "короткой и внезапной болезни". Днем ранее он вернулся из Украины, где встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратница Трампа Лора Лумер предполагает, что сенатора Линдси Грэма отравила Россия. Российский же социолог Игорь Эйдман предположил, что к его смерти могли быть причастны российские спецслужбы.

Также "Комментарии" писали, что судмедэксперты назвали причину смерти Линдси Грэма.