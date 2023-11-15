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Пентагон без огласки увеличил военную помощь одной из стран: подробности

По информации Bloomberg, Пентагон без огласки увеличил военную помощь Израилю

сегодня, 10:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Минобороны США без публичной огласки увеличило поставки военной помощи Израилю. Пакеты боеприпасов и ракет поставляются Израилю "почти ежедневно". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Пентагон без огласки увеличил военную помощь одной из стран: подробности

Пентагон. Фото: из открытых источников

Пентагон очень оперативно реагирует на те запросы, которые поступают от Армии обороны Израиля. В частности, американцы уже передали Израилю несколько пакетов ракет с лазерным наведением для парка боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины. Такие данные есть во внутреннем списке Минобороны США, говорится в материале.


Поставка этого американского вооружения в Израиль выходит за рамки оглашенной передачи ракет-перехватчиков для системы "Железный купол" и "умных бомб" Boeing Co.

При этом в Пентагоне не скрывают, что у Израиля нет проблем с тем вооружением, которое он запрашивает у Вашингтона. Поставки идут практически ежедневно. В частности, акцент делается на высокоточных боеприпасах, бомбах малого диаметра, 155-мм артиллерийских снарядах и других боеприпасах.                                                                         

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-14/pentagon-is-quietly-sending-israel-ammunition-laser-guided-missiles
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