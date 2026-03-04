logo

Пентагон назвал имена первых погибших военных США в войне с Ираном (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон назвал имена первых погибших военных США в войне с Ираном (ФОТО)

Пентагон обнародовал имена американских солдат, погибших после удара Ирана по Кувейту.

4 марта 2026, 09:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство обороны США обнародовало имена и фотографии первых американских военных, погибших в войне с Ираном. По данным Пентагона, четверо из шести погибших были резервистами армии США и служили в подразделениях логистики.

Пентагон назвал имена первых погибших военных США в войне с Ираном (ФОТО)

Потери США в Иране – погибшие американские военные. Фото: Пентагон

На сайте Пентагона обнародовали фото и имена военнослужащих, погибших 1 марта в результате иранского удара по Кувейту:

  • – Капитан Коди А. Хорк, 35 лет, штат Флорида
  • – Сержант первого класса Ноа Л. Титженс, 42 года, штат Небраска
  • – Сержант Деклан Дж. Коуди, 20 лет, штат Айова
  • – Сержант первого класса Николь М. Амор, 39 лет, штат Миннесота

Пентагон назвал имена первых погибших военных США в войне с Ираном (ФОТО) - фото 2

Капитан Коди А. Хорк. Фото: Пентагон

Пентагон назвал имена первых погибших военных США в войне с Ираном (ФОТО) - фото 2

Сержант первого класса Ноа Л. Титженс. Фото: Пентагон

Пентагон назвал имена первых погибших военных США в войне с Ираном (ФОТО) - фото 2

Сержант Деклан Дж. Коуди. Фото: Пентагон

Пентагон назвал имена первых погибших военных США в войне с Ираном (ФОТО) - фото 2

Сержант первого класса Николь М. Амор. Фото: Пентагон

Американские военные погибли 1 марта, когда беспилотник врезался в командный центр США в Порт-Шуайбе в Кувейте. Атака произошла через день после начала военной кампании США и Израиля против Ирана. В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники по Израилю и ряду государств Персидского залива, где расположены американские войска.

"Эти мужчины и женщины мужественно согласились защищать нашу страну, и их жертва никогда не будет забыта", — заявил министр армии Даниэль Дрисколл.

Общее число погибших солдат США возросло до шести после того, как американские силы обнаружили останки двух военных, считавшихся пропавшими без вести.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп с угрозами отреагировал на новые смерти американских солдат в войне с Ираном.

Также "Комментарии" писали, что США и Израиль могут проиграть войну против Ирана.



