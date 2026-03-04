Пентагон назвал имена первых погибших военных США в войне с Ираном (ФОТО)

Министерство обороны США обнародовало имена и фотографии первых американских военных, погибших в войне с Ираном. По данным Пентагона, четверо из шести погибших были резервистами армии США и служили в подразделениях логистики.

Потери США в Иране – погибшие американские военные. Фото: Пентагон

На сайте Пентагона обнародовали фото и имена военнослужащих, погибших 1 марта в результате иранского удара по Кувейту:

– Капитан Коди А. Хорк, 35 лет, штат Флорида

– Сержант первого класса Ноа Л. Титженс, 42 года, штат Небраска

– Сержант Деклан Дж. Коуди, 20 лет, штат Айова

– Сержант первого класса Николь М. Амор, 39 лет, штат Миннесота

Капитан Коди А. Хорк. Фото: Пентагон

Сержант первого класса Ноа Л. Титженс. Фото: Пентагон

Сержант Деклан Дж. Коуди. Фото: Пентагон

Сержант первого класса Николь М. Амор. Фото: Пентагон

Американские военные погибли 1 марта, когда беспилотник врезался в командный центр США в Порт-Шуайбе в Кувейте. Атака произошла через день после начала военной кампании США и Израиля против Ирана. В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники по Израилю и ряду государств Персидского залива, где расположены американские войска.

"Эти мужчины и женщины мужественно согласились защищать нашу страну, и их жертва никогда не будет забыта", — заявил министр армии Даниэль Дрисколл.

Общее число погибших солдат США возросло до шести после того, как американские силы обнаружили останки двух военных, считавшихся пропавшими без вести.

